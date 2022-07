Namiesto toho, aby sa financmajster zaoberal skutočnými problémami, ktoré v súčasnosti trápia ľudí žijúcich na Slovensku, si šéf vládneho hnutia OĽaNO neodpustil „kopnúť“ do koaličného partnera. Vo svojom najnovšom príspevku napísal: „Nuž, nie je koaličný partner ako koaličný partner. Kým jeden otravuje Slovensko svojimi mindrákmi, druhý zatiaľ vlastnoručne rieši skutočné problémy Slovenska“. Minister tým reagoval na narodenie dvanásteho dieťaťa Borisa Kollára (Sme rodina), ktorému na konci statusu v hashtagu aj stručne zagratuloval.

Jeho príspevok si okamžite všimla satirická stránka Zomri, ktorá to okomentovala slovami: „Keď ako správny prorodinný politik gratuluješ k dvanástemu nemanželskému dieťaťu“. Matovič je totiž známy svojou silnou väzbou na rodiny a kresťanské hodnoty, čo mu pod príspevkom pripomenuli aj niektorí užívatelia sociálnej siete. „Za takéto názory vás pán farár nepochváli, pán minister. Jedine, že by ste mu doniesli jednu Horalku naviac,“ napísal Marcel z Ostravy. „Tým koaličným partnerom, ktorý otravuje Slovensko svojimi mindrákmi, myslíte seba, však pán minister?“ pridal sa ku kritike aj Martin z Bratislavy.

Pani Nora z Bratislavy je však iného názoru a bývalému premiérovi dala aj jedno odporúčanie. „Mne sa občas ten váš humor fakt páči! Začína mi byť ľúto, že nerobíte to, načo máte skutočne talent! Prču z ľudí! Silné reči, tam by som vás volila,“ poradila Matovičovi.

Príspevok ministra financií nenechal chladným ani samotného Kollára, ktorý satirickej stránke poslal jasný odkaz!

Komentár si neodpustila ani bývalá členka SaS a v súčasnosti europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá to Matovičovi so Sulíkom poriadne natrela: "Ňuňuňu. Milý Boris, milý Igor, správate sa k sebe pekne aj počas krízy, to sa mi veľmi páči. Ste ako takí teplí bratia, pevne verím, že sa vidíme na Pride."