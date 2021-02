Milan Krajniak a následne aj poslankyňa OĽaNO Anna Záborská opäť otvorili tému otvárania kostolov v čase zúriacej pandémie koronavírusu. Podľa ministra totiž domovy seniorov hlásia „lepšie priebehy ochorení klientov, ktorí majú aj duchovnú pomoc“. „Začal som sa o túto skúsenosť zaujímať a pýtal som sa v nemocniciach, či nemajú podobnú skúsenosť s duchovnou službou. Dostal som viaceré potvrdenia takejto skúsenosti. Nie, nemám k dispozícii žiadnu vedeckú štúdiu a dôkazy,“ napísal Krajniak vo svojom statuse na Facebooku.

Podľa neho modlitba uškodiť nemôže, práve naopak, "vyzerá to tak, že viacerým ľuďom zjavne pomáha".

Ako príklad uviedol Trnavu a historickú udalosť z roku 1710, keď v meste bojovali s pandémiou moru. Zúfalí ľudia sa podľa Krajniakových slov rozhodli v spoločnej modlitbe prosiť Pannu Máriu o pomoc. „A stal sa zázrak. Od toho momentu sa mor skončil. Od toho momentu už v Trnave nikto na mor nezomrel.“ Po uvedení tohto príkladu dal minister verejne na zváženie, či by v súvislosti so slúžením bohoslužieb nemohlo dôjsť k istému uvoľneniu opatrení. "Čo keby sme dovolili ľuďom, aby sa mohli za presne vymedzených podmienok zúčastniť na bohoslužbách a modliť sa za všetkých ľudí na Slovensku?" opýtal sa.

Tvrdý odkaz politológa

Tento jeho nápad síce okamžite na sociálnej sieti podporila Anna Záborská z OĽaNO, u odborníkov však narazil na odpor. "Krajniak si robí, čo chce, a my by sme si na to nemali zvykať," tvrdí politológ Radoslav Štefančík. "Kedysi ľudia považovali politikov za ctených a dôležitých ľudí, po čase ich začali považovať za zlodejov - a toto je príklad, prečo ich postupne začínajú považovať za bláznov," vyjadril sa Štefančík pre náš denník. "To, čo predvádza pán Krajniak, už nemá s vierou nič spoločné. Priradil by som to skôr k časom, keď sa upaľovali čarodejnice," uzavrel politológ.

Miera iracionality je nebezpečná, tvrdí teológ

"Vyznanie", ktoré inšpiruje. Toto sú slová ministra vlády členskej krajiny EÚ. Nabáda k "otvoreniu kostolov" a argumentuje príkladom neoveriteľnej legendy z XVIII. storočia. Nelinkujem. Nesmejem sa. Táto miera iracionality je už nebezpečná. Je to vážne, lebo pán Krajniak s pani Záborskou nežartujú," vyjadril sa teológ Miroslav Kocúr s tým, že v 21. storočí uprostred Európy oprašujú magické chápanie ľudovej zbožnosti a stavajú ho na roveň a do protikladu vedeckej a medicínskej expertízy.

"Po tisovskej náuke sa nám tu opäť udomácnila deformovaná verzia interpretácie fatalistického apokalyptického výkladu reality protirečiaca najlepším tradíciám kresťanského myslenia, ktorú môžeme paralelne sledovať napríklad v slovách a konaní pápeža Františka," poznamenal a zdôraznil, že teológia je poctivá veda a jej deformované klony sú ideologickými zbraňami, ktoré v dejinách viedli k tragickým a zúfalým dejinným udalostiam od detských križiackych výprav cez tisovské uplatňovanie "práv" zbavovať sa svojich škodcov až k nedávnemu odpratávaniu vymysleného liberálneho hnoja zo Slovenska buldozérmi.

"Ako veriaci človek a teológ s akademickými titulmi zo svetových katolíckych inštitúcií chcem na toto deformované posolstvo a ním motivované kroky upozorniť," uzavrel Miroslav Kocúr.

