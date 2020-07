Minister Korčok na svojich potulkách po Slovensku navštívil Žilinu, dedinku Svederník, Dolný Kubín, rodisko Jánošika Terchovú, Košice, ale aj obec Miková, ktorá je rodnou dedinou svetovo uznávaného umelca Andyho Warhola. V Tatrách však Korčokovci podľa vlastných slov strávili príjemný večer s rodinou svetoznámeho hokejistu a "zlatého chlapca" Petra Bondru (52).

"Včera sme strávili príjemný večer s Bondrovcami. Vo Washingtone sme sa často videli na zápasoch Petrovho tímu NHL - Washington Capitals. Kvôli nášmu bleskovému odchodu z USA sme sa nestihli rozlúčiť, tak sme si povedali, že sa vidíme v lete doma. Som rád, že to vyšlo," napísal na sociálnej sieti minister. "Keďže som sa k Petrovi do Lomnice spustil zo Štrbského Plesa na bicykli, zabával sa na mojom "športovom" výkone a pýtal sa ma, či som teda dole kopcom zo Štrbského aspoň raz potiahol pedálmi. Veru, ani nie...Tak ma "vyštengroval", že mi to nedalo, a skoro ráno som mu poslal foto z opačnej trasy Smokovce - Štrbské Pleso - skoro som dušu vypustil," uzavrel Korčok.

Napriek tomu, že Ivan Korčok patrí medzi našich najskúsenejších štátnikov, slovenská verejnosť ho príliš nepozná a niet sa čomu čudovať. Korčok dlhé roky pôsobil v zahraničí. Ako veľvyslanec v Nemecku, neskôr ako stály predstaviteľ Slovenska pri Európskej únii, splnomocnenec vlády či štátny tajomník rezortu, ktorý dnes vedie. Za veľvyslanca v Spojených štátoch bol vymenovaný prezidentom Andrejom Kiskom 28. augusta 2018. A po februárových parlamentných voľbách bol stranou SaS navrhnutý za ministra zahraničných vecí.