Matovič svoju predpoveď prvýkrát povedal pre Denník N: „Koalícia sa na jeseň prirodzene rozpadne.“ Príčinou má byť podľa neho to, že liberáli nebudú súhlasiť so zvyšovaním daní v hodnote 720 miliónov eur, bez ktorých sa vraj rozpočet na rok 2023 zostaviť nedá. „Matovič rozpráva o nemožnosti predložiť rozpočet týždeň potom, ako zvýšil výdavky štátu o viac ako miliardu eur. Je to v prvom rade znak jeho neschopnosti a možno by sa mal zamyslieť, že keď takúto úlohu nezvláda, či by nemal zmeniť robotu,“ reagoval včera Sulík. Nekonkretizoval však, po akej práci by sa mal predseda OĽaNO poobzerať. Detaily neprezradil, ani keď sme sa ho na to neskôr pýtali.

Na základe politických diskusií medzi Sulíkom a predsedom Hlasu Petrom Pellegrinim (46), kde voči sebe vystupujú mimoriadne priateľsky, sa zároveň špekuluje o možnej budúcej koalícii SaS a Hlasu. Ešte bližšie k Hlasu má však podľa všetkého Sme rodina. „V niektorých komunálnych voľbách ideme spolu,“ povedal šéf Sme rodina Boris Kollár (56) o predvolebnej koalícii s Hlasom. V parlamente sa OĽaNO dohodlo na protiinflačnom balíčku aj s ĽSNS a hovorí sa o ich ďalšej spolupráci, napríklad pri zákone, ktorý by do politických debát diktoval hostí.

Premiér Eduard Heger (46) sa napriek zvyšujúcemu napätiu neobáva jesenného rozpadu koalície: „Je to len jedna z ďalších výziev, ktorej budeme čeliť.“

Reakciu odborníka nájdete V NAŠEJ GALÉRII

Núka sa teda otázka, ako by mohla vyzerať budúca vládna koalícia. Podľa Politológa Tomáša Koziaka môžeme nielen na základe aktuálneho diania, ale aj faktov z minulosti očakávať čokoľvek: „Komu by napadlo, že v jednej koalícii bude Most a SNS? Pre Slovensko by bol problém, keby sa do vlády dostali dve extrémistické strany ako Smer a Republika.“ Šéf Smeru Robert Fico (57) hrá podľa odborníka na seba, aby sa on a ľudia okolo neho nedostali do basy: „Ako východisko zo situácie si viem predstaviť, že vládnu koalíciu vytvoria strany naprieč politickým spektrom. Tie kombinácie môžu byť krkolomné. Budú sa robiť veľké ústupky.“

Prečítajte si tiež: