"S neopísateľnou bolesťou v srdciach si Vám dovoľujeme oznámiť, že dnes nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, syn a brat Jaroslav Paška. Smútiaca rodina," objavilo sa vo štvrtok podvečer na Facebooku politika. Pre TASR to potvrdila aj hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.

Jaroslav Paška vstúpil do SNS v roku 1990, bol poslancom Národnej rady SR a ministrom školstva sa stal za druhej Mečiarovej vlády. Na poste pôsobil od novembra 1993 do marca 1994. V roku 2009 kandidoval do Európskeho parlamentu a bol tiež podpredsedom strany SNS.

Príčinu smrti Jaroslava Pašku rodina bezprostredne nezverejnila.

Smutná správa zasiahla aj Andreja Danka

"Ťažko sa mi hľadajú slová. Prepáčte, som úplne mimo. Dnes nás opustil náš 1. podpredseda Jaroslav Paška. Desať rokov sme stáli bok po boku. Nemal som politicky bližšieho priateľa," napísal na sociálnej sieti zdrvený predseda strany SNS Andrej Danko.

"Jaro, chlapi nemajú plakať, ale dnes budem. Neviem si totiž predstaviť, že neprídeš, nesadneš si a neporadíš mi. Stráž nás z neba. Sľubujem Ti, že politické sny, ktoré sme spolu snívali, sa pokúsim naplniť," dodal Danko.