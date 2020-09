Ja tebe, ty mne! Tak by zlé jazyky charakterizovali vzťahy medzi spomínanými dvomi pánmi. To, že Krajniaka kedysi vytiahol Palko v rámci KDH, sa mu súčasný minister práce zrejme rozhodol oplatiť takmer rovnakým dielom.

Kým Palko si Krajniaka pred rokmi vybral ako poradcu pre ekonomické otázky, Krajniak si ho teraz prizval na pomoc s riešením otázok okolo dôchodkového systému. Aj keď sa v minulosti venoval silovým rezortom, s pribúdajúcim vekom zrejme zmenil priority. Je totiž možné , že otcovi troch detí by sa plánovaná dôchodková reforma celkom oplatila.

VÝCHOVA DIEŤAŤA STOJÍ 50-TISÍC EUR V dospelosti môže časť jeho odvodov ísť rodičom. Zdroj: EMIL VAŠKO

Nemáš deti?

Podľa návrhu by totiž deti penzistov mali rodičom prispievať na dôchodok a nárok naň by mal vzniknúť po 40 odpracovaných rokoch. S nápadom sa Palko pochválil na sociálnej sieti. Ako jedno z riešení navrhoval, aby okrem starobného dôchodku, ktorého výška sa odvíja od toho, koľko dôchodca odviedol štátu na odvodoch počas svojho ekonomicky aktívneho obdobia, by mal existovať ešte iný dôchodok. Jeho výška sa má odvíjať od toho, koľko odvádzajú štátu na odvodoch dôchodcove deti. „Skrátka ide o to, aby pracujúci človek neodvádzal všetko štátu do jednej kopy, ale aby mohol trochu najprv zvýhodniť svojich vlastných rodičov a až potom anonymnú masu dôchodcov,“ uviedol exminister vnútra.

Daniel Lipšic a exminister vnútra Vladimír Palko Zdroj: Archív

Čo na to dôchodkový expert?

Bývalý štátny tajomník rezortu práce Jozef Mihál (SaS) však len nechápavo krúti hlavou. Prízvukuje, že takýto zákon by bol mimoriadne diskriminačný.

„Znevýhodňuje ľudí, ktorí z akýchkoľvek dôvodov deti nemajú, ale zároveň by sa výška príplatku odvíjala aj od toho, aké vysoké odvody dieťa platí,“ ozrejmil s dôvetkom, že rodičia, ktorí vychovali učiteľa, by si tak vyslúžili menší príspevok než tí, ktorí vychovali odvážneho biznismena alebo riaditeľa banky.

Mihál zároveň upozornil, že zákon by takto diskriminoval aj rodičov živnostníkov. „Zároveň mi uchádza, ako by sa malo pristúpiť k rodičom, ktorých deti pracujú v zahraničí a teda na Slovensku odvody neplatia vôbec,“ poznamenal Mihál. Rezort práce na naše otázky neodpovedal.

Na snímke staronový člen strany Sloboda a Solidarita (SaS) Jozef Mihál počas tlačovej konferencie strany SaS na tému "Veľký návrat a zásadné posilnenie odborného tímu SaS" 9. marca 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Pavel Neubauer Zdroj: Pavel Neubauer



Ivan Mikloš:Otázne je, aký bude systém

Bývalý minister financií Ivan Mikloš pre Denník N povedal, že odpracované roky ako podmienka na plný dôchodok je v zásade dobré opatrenie. Prízvukuje však, že by bolo vhodné ujasniť si, aký bude celý dôchodkový systém po reforme. Podľa Mikloša treba definovať mieru solidarity.

Bývalý minister finacií Ivan Mikloš, rozhovor P7, Mesa 10 Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY