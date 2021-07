Slovensko ku koncu týždňa otvorí všetky hraničné priechody s Českom a začne na nich vykonávať náhodné kontroly. Oznámil to v stredu na Twitteri český minister vnútra Jan Hamáček s tým, že ho o tom informoval jeho slovenský partner Roman Mikulec.

"Slovenský minister vnútra ma práve informoval, že slovenská strana sa rozhodla ku koncu týždňa otvoriť všetky hraničné priechody a prejsť na náhodné kontroly," napísal Hamáček.

Slovenská vláda v pondelok uzavrela 14 menších hraničných priechodov medzi Slovenskom a Českom. To vyvolalo na viacerých priechodoch protesty, pričom niektorí ľudia z ciest odstraňovali betónové zátarasy.

Pohoršenie vyjadrovali obyvatelia pohraničných obcí aj zástupcovia niektorých miestnych firiem. Napríklad priechod Brumov-Bylnice/Horné Srnie denne využívajú na cestu do práce či návštevu príbuzných desiatky až stovky ľudí, uviedol podľa spravodajského servera iDnes.cz starosta moravského mesta Brumov-Bylnice Kamil Macek.

Od piatku 9. júla sa menia podmienky vstupu na Slovensko a všetky nezaočkované osoby, ktoré prídu zo zahraničia, budú musieť absolvovať 14-dennú karanténu. Tú budú môcť ukončiť najskôr v piaty deň po predložení negatívneho testu PCR.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) už skôr deklaroval, že hneď ako bude k dispozícii dostatok síl, budú sa snažiť otvoriť čo najviac hraničných priechodov. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to vidí podobne. Rovnako deklaroval, že ambíciou vlády nie je pozatvárať hraničné priechody a chcú posilniť kapacity tak, aby sa mohli otvoriť viaceré priechody a aby sa spriechodnili hranice aj v čase dopravnej špičky.

Mikulec skonštatoval, že kapacity aj skúsenosti z prvej vlny pandémie ukázali, že nedokážu zabezpečiť kontrolu všetkých hraničných priechodov. Preto niektoré uzavreli. Tvrdí, že sa to snažili urobiť tak, aby mohli ľudia využiť blízke priechody, no situáciu budú ďalej analyzovať. Poukázal na to, že stále platí schválený cestovateľský semafor.

"Samozrejme, že situácia sa vyvíja. Prehodnocujeme a analyzujeme sily a prostriedky, ktoré máme nasadené. Pomáhajú nám Ozbrojené sily (OS) SR a dnes chcem požiadať o pomoc aj FS a ZVJS," uviedol. Deklaroval, že hneď ako budú k dispozícii pomocné sily a prostriedky, cieľom bude otvoriť čo najviac priechodov. "Riešime to, chápem ľudí. Ale chcel by som ich poprosiť, aby boli zhovievaví," poznamenal s tým, že sa snažia zabrániť tomu, aby delta variant nového koronavírusu prišiel na Slovensko. Poukázal na zhoršujúcu sa situáciu v okolitých krajinách.

V súvislosti s protestmi na hraniciach a tým, že poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Krupa (ĽSNS) napadol policajta, poznamenal, že polícia vyriešila situáciu tak, ako jej ukladajú predpisy a zákony. "V tejto dobe by si každý mal uvedomiť, že situácia nie je jednoduchá ani pre policajtov," podotkol.

Odmieta, aby si niekto vybíjal frustráciu na policajtoch, ktorí si robia svoju prácu. Považuje to za nevhodné. Podľa vlastných slov nemá informácie, že by sa ľudia sťažovali na arogantný prístup polície, skôr naopak. "Mnohí ľudia dnes riešia dovolenky a verte mi, že mnohí policajti na dovolenkách neboli veľmi dávno, zaslúžili by si oddych a napriek tomu sa snažia a chránia nás všetkých," podčiarkol.

Premiér Heger uviedol, že aktuálne funguje prechodný režim pre pendlerov a netreba sa znepokojovať. Dodal, že minister zdravotníctva ešte bude informovať o konkrétnych opatreniach aj pre nich. "Pozrieme sa na to, čo si štát môže dovoliť, aké sú podmienky. Všetko zverejníme včas," dodal s tým, že treba posilniť čo najviac hraničných priechodov.

Potvrdil, že zapojiť by sa mohli aj ďalšie zložky. Vláda podľa jeho slov neustále sleduje situáciu v zahraničí aj doma a chce sa pripraviť na situáciu tak, aby sa v septembri mohli napríklad otvárať školy. "Vedzte, že to robíme preto, aby sme ochránili občanov a ich zdravie. Nechceme ďalšie lockdowny," zdôraznil.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) rovnako ľudsky chápe postoj ľudí, ktorým opatrenia na hraniciach vytvorili diskomfort v každodennom živote, na druhej strane vyzval na pochopenie motívu prijatých opatrení - ochrániť zdravie občanov a nezhoršiť pandemickú situáciu. "V každom prípade budeme aj dnes na vláde diskutovať o tom, ako možno ten diskomfort znížiť, a hlavne musíme sa pozrieť na to, či je režim v súlade s európskym právom," povedal.