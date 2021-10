Saková sa nedávno vyjadrila k zlému stavu v policajnom zbore, kde tento rok požiadalo o prepustenie do civilu 994 ľudí. Podľa exministerky je to výsledok zlého riadenia rezortu zo strany Mikulca. Ten sa ale bráni útokom a tvrdí, že Saková dobre vedela, že ministerstvo má problém v každej oblasti: „Policajti a ani hasiči nemali v čom chodiť do služby a pomaly ani na čom v tej službe jazdiť. Za vlastné peniaze sa skladali na papier do tlačiarní a podobne. Keď sa stratilo 17 miliónov eur z nákupov hasičskej techniky, to žiadny problém nebol, však, pani Saková?“ Podľa Mikulca je pochopiteľné, keď sa po tom všetkom rozhodnú pre odchod do dôchodku všetci policajti, ktorí na to majú nárok.

Mikulec na sociálnej sieti v statuse s názvom "Sakovej morálny kompas hovorí jasným hlasom" vyslovil názor, že politika je pre silné žalúdky. „Krásnym príkladom je alibistka Saková, ktorá sa počas ministrovania dokázala tváriť, že vie a riadi. Ale, žiaľ, ani nevedela a ani neriadila,“ napísal minister s tým, že už rok a pol napráva to, čo po sebe Saková a jej predchodca Robert Kaliňák (Smer) zanechali.

Exministerka ale ostro kritizuje aj avizované zmeny v polícii. Podľa nej rokovania dočasného prezidenta policajného zboru Štefana Hamrana s funkcionármi smerujú k dohode o termíne ich odchodu. „Máte kožu na tvári komentovať zmeny v policajnom zbore po tom, čo ste prehliadali všetky tie zverstvá a trestnú činnosť, ktorá sa diala?,“ pýta sa Mikulec svojej predchodkyne. Ak vraj Saková o stave polície a trestnej činnosti vlastných funkcionárov po toľkých rokoch v rezorte nevedela, totálne ako manažér zlyhala a bola nekompetentná. Ak o tom vedela a mlčala, podľa Mikulca zlyhala morálne a je de facto súčasťou zločinu!

„Chcem zdôrazniť, že Hamran nerobí personálnu politiku cez organizačné zmeny a účelové kontroly a bez otvorenej diskusie, ako to mali jeho predchodcovia v obľube, keď bez udania dôvodu hromadne a účelovo preraďovali odborníkov a radových príslušníkov na iné pozície,“ napísal Mikulec. S policajnými funkcionármi, voči ktorým má Hamran výhrady vraj vedie pohovory, ktoré sú konštruktívne, priamočiare a adresné.