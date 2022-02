K napätiu na Ukrajine sa vyjadrili viacerí bývalí politici či odborníci. Expremiér Mikuláš Dzurinda tvrdí, že nebezpečenstvo u nás momentálne nehrozí. „Slovensko by malo byť hlavne pripravené na potenciálnu vlnu utečencov a účinnú pomoc Ukrajine. Najmä humanitárnu,“ vysvetlil. Avšak expremiérka Iveta Radičová zdôraznila, že vojna je len na krok od nás: „Najbližší útok sa odohral sotva 150 kilometrov od našej hranice.“ Podľa bývalého politika a diplomata Petra Weissa ide nepochybne o akt hrubého porušenia medzinárodného práva. „Ide o nešťastnú udalosť, ktorá bude znamenať destabilizáciu celého povojnového usporiadania, tak ako sa zafixovala po skončení 2. svetovej vojny,“ myslí si.

„Budúci vývoj a jeho scenáre závisia od dvoch hlavných faktorov: od cieľa, ktorý chce Putin dosiahnuť, a od postoja Ukrajiny,“ dodal Dzurinda s tým, že cieľom Kremľa je podľa neho zvrhnúť prozápadnú vládu krajiny a dosadiť tam „bábkovú vládu“.

O vývoji situácie však podľa odborníkov môžu rozhodnúť aj ostatné krajiny. V hre sú teraz sankcie proti agresorovi. „Samotné sankcie Putina a jeho režim nezastavia, napriek tomu musia byť prijaté a musia byť prijaté v čo najtvrdšej forme. Ide totiž o bezprecedentný, zločinný agresívny vojnový akt proti nezávislej krajine,“ obáva sa exminister financií Ivan Mikloš. Dodal, že sankcie by napriek tomu mali byť na stole, a to v čo najvyššej možnej miere. „Mal by byť pre Rusko zablokovaný medzibankový systém SWIFT a mali by byť zmrazené účty a aktíva vybraných ruských občanov a firiem v krajinách EÚ a NATO s tým, že z týchto zmrazených zdrojov sa budú v budúcnosti kompenzovať škody, ktoré ruská agresia spôsobí Ukrajine,“ vymenoval.

Weiss dodal, že nateraz máme obmedzené možnosti. „Európska únia nemôže vojensky vyriešiť situáciu, ktorá vznikla na Ukrajine. Môže však využiť svoju ekonomickú kapacitu, aby agresorovi vymedzila priestor a jeho agresia bola čo najskôr ukončená. Treba si uvedomiť, že HDP Ruskej federácie je porovnateľný s Talianskom, jej ekonomická sila je obmedzená. Už dnes došlo k obrovskému prepadu akcií ruských podnikov a bánk na burzách a pádu kurzu rubľa," povedal.

