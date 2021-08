Bývalý minister financií Ivan Mikloš odmietol možnosť, že by s niektorou z vládnych strán rokoval o nominácii na funkciu guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS).

O možnosti výmeny súčasného guvernéra Petra Kažimíra za Ivana Mikloša v utorok (10. 8.) informovala opozičná strana Smer-SD po tom, čo Kažimíra na odstúpenie vyzvali zástupcovia koaličných strán OĽaNO a Za ľudí.

Rokovania s Miklošom odmietli všetky koaličné strany

"S nikým som na túto tému nekomunikoval a Robert Fico ako obyčajne klame," uviedol Mikloš. Možné rokovania s Miklošom jednoznačne odmietli aj všetky koaličné strany. Poslanec za stranu Sloboda a Solidarita Roman Foltin na sociálnej sieti tvrdí, že teória o nominácii Ivana Mikloša na post guvernéra NBS je len na odpútanie pozornosti.

„Podstatné je niečo úplne iné. Smer sa bojí a Robert Fico podporou Petra Kažimíra chráni Jána Počiatka. Práve to je ten hlavný dôvod, pretože keby Peter Kažimír začal vypovedať, v base by skončil najvernejší kamarát Roberta Kaliňáka a až vtedy by padla väčšina oligarchov, ktorí stoja za Smerom,“ dodal Foltin.

Na odstúpenie vyzval Kažimíra poslanec strany Za ľudí Juraj Šeliga a v utorok aj predseda výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽaNO). "Bývalí funkcionári v posledných mesiacoch rozsiahlo vypovedajú o korupcii na ministerstve financií a Finančnej správe. Je načase, aby sa človek, ktorý toto ministerstvo v tom čase riadil, postavil k týmto priznaniam čelom a vyvodil politickú zodpovednosť," uviedol Kremský.

Fico vidí snahu o dosadenie Mikloša za guvernéra NBS

Zatiaľ čo predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico vidí za výzvami na odstúpenia guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra snahu o jeho nahradenie bývalým ministrom financií Ivanom Miklošom, vládna koalícia takéto obvinenia odmieta. Kažimír by podľa nich mal vyvodiť politickú zodpovednosť za to, že počas jeho pôsobenia na čele ministerstva financií malo v tomto rezorte dochádzať ku korupcii.

Článok pokračuje na ďalšej strane.