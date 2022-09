Česká republika zaviedla na hraničných priechodoch so Slovenskom podrobné kontroly. Argumentuje zvýšeným návalom migrantov a zároveň kritizuje slovenskú stranu z neplnenia dohody. Naši predstavitelia rozhodnutie rešpektujú, no chcú sa obrátiť na Európsku úniu. Martin Klus (SaS) prezradil, že podobný problém má Slovensko na južnej hranici s Maďarskom a je na zváženie, či k pristúpime k rovnakému kroku aj tam.

Už v noci zo stredy na štvrtok zavedie česká polícia na dvadsiatich siedmych hraničných priechodoch kontroly. Pôjde o sedemnásť cestných priechodov, sedem železničných a tri riečne. Na iných miestach nebude možné hranice minimálne po dobu nasledujúcich desiatich dní prekračovať. Výnimky budú platiť pre občanov, ktorí pracujú ako poľnohospodári v bezprostrednej blízkosti hraníc a tiež pre lesníkov, poľovníkov a rybárov pri výkone práce v prihraničnej oblasti.

Riaditeľ služby cudzineckej polície Milan Majer uviedol, že polícia ČR od začiatku tohto roka zaistila na území Českej republiky takmer dvanásťtisíc nelegálnych migrantov, čo je výrazne viac než v roku 2015, keď v Európe vrcholila migračná kríza. Majer dodal, že zadržaných bolo už 125 prevádzačov migrantov, pričom boli začaté trestné konania v súvislosti so 140 skutkami.

Podľa ministra vnútra ČR Víta Rakušana ide o krajné riešenie, z ktorého česká vláda nemá radosť. "Niekoľkokrát som rokoval so slovenským ministrom vnútra a žiadal som slovenskú stranu, aby plnila to, čo vyplýva z medzinárodných zmlúv, to znamená readmisnú dohodu s Českou republikou," priblížil Rakušan. Podľa jeho vyjadrení bude opatrenie trvať desať dní a potom sa vyhodnotí jeho účinnosť. Nelegálna migrácia v Českej republike sa medziročne zvýšila až o 1200 percent.

Česká republika ale nie je pre migrantov cieľovou krajinou. Tí, vo väčšine Sýrčania, pokračujú ďalej do Nemecka a krajín západnej a severnej Európy. Cestujúci sa budú musieť pripraviť na zdržanie a prehľadávanie áut a vecí. Polícia spresňuje, že do jednej 12-hodinovej smeny na hraniciach bude zapojených do 500 policajtov a ďalších 60 príslušníkov Colnej správy ČR.

Na tieto kroky zareagovala aj slovenská strana. Zavádzanie hraničných kontrol je podľa našich predstaviteľov potrebné prerokovať na úrovni EÚ, uviedla to hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová.

"Ide o vážnu tému, ktorú je potrebné prerokovať na úrovni Európskej únie, Slovensko bude presadzovať, aby sa takéto rokovania uskutočnili," zdôraznila hovorkyňa. Krok Česka má podľa ministerstva vplyv aj na ostatné európske krajiny. "Dôležitú úlohu v otázke migrantov totiž zohráva existencia schengenského priestoru. Faktom je, že Slovensko, Česko, ale aj ďalšie krajiny Európy trpia tzv. sekundárnou migráciou. Ľudia, ktorí prichádzajú, nechcú v daných krajinách zostať, len sú pre nich migračnou trasou," podotkla.

Kontrolami na hraniciach s Českou republikou sa bude zaoberať Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť na mimoriadnom zasadnutí vo štvrtok. Na situáciu sme sa spýtali aj ministerstva zahraničných vecí: „Berieme na vedomie avizované rozhodnutie vlády Českej republiky o plánovanom dočasnom obnovení kontrol na vnútorných hraniciach so Slovenskou republikou. O konkrétnych technických opatreniach komunikujeme aj s českou stranou, naším najbližším susedom, ako aj ďalšími partnermi. Zároveň prijímame naše vlastné opatrenia.“

Aká je situácia na našich hraniciach? Slovenská polícia zadržala za posledné tri mesiace 65 prevádzačov, ktorí nelegálne prevážali 2134 migrantov. Polícia SR o tom informovala na sociálnej sieti. Zadržaným prevádzačom hrozí podľa polície spolu až 460 rokov väzenia. "V takmer všetkých prípadoch ide o tresty vo výmere sedem až desať rokov, v jednom 12 až 20 rokov. Polícia nepoľavuje a nelegálnej migrácii sa naďalej intenzívne venuje," ubezpečili policajti.

Štátny tajomník Martin Klus (SaS) prezradil, že Slovensko má podobný problém, ako Česi, na južnej hranici: „My v tejto situácii čelíme tomu istému problému, pokiaľ ide o Maďarsko, pretože tá trasa ide práve z Maďarska. Pokiaľ ja mám správne informácie, tak tento istý problém máme práve s maďarskou stranou. Jedným z riešení je pristúpiť k takému istému kroku smerom na slovensko-maďarské hranice, ale práve preto, že som spomínal európske riešenie, tak dúfam, že toto nebude nevyhnutné, pretože to môže oslabiť schengenský priestor ako taký. Mali by sme hľadať riešenie spoločne a nie sa uzatvárať.“ Jedným z možných ďalších krokov preto môže byť zavedenie hraničných kontrol aj s našimi južnými susedmi. Hlavný prúd migrantov totižto prichádza z Balkánu v smere od Srbska a odtiaľ na sever a západ do bohatých krajín únie.

Nastáva však otázka, či uzavretie česko-slovenskej hranice iba neodsúva problém inde. „Dá sa predpokladať, že teraz, keď došlo k takémuto kroku zo strany Českej republiky, tak ten nápor začne byť smerom na poľské hranice, ak budú využívať tú severnejšiu migračnú trasu. Toto sa nedá zastaviť bez snahy nájsť nejaké spoločné riešenia a určite sa to nedá zastaviť tým, že sa uzavrie len jedna pomerne malá časť, a to česko-slovenská hranica. Ako som povedal, dúfam, že to nebude dlho trvať a nájdeme spoločné riešenia,“ dodal Klus.

To, že ide o väčší problém, potvrdilo aj ministerstvo zahraničných vecí: „Je evidentné, že tento problém teda prerastá hranice jedného či dvoch štátov. Pri jeho riešení teraz jednoducho musíme spojiť sily – v regióne aj na úrovni EÚ. Vieme, že aj minister vnútra je v tomto smere aktívny a tejto téme sa pravidelne venuje aj na európskej úrovni.“

Prečítajte si tiež: