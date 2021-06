Bývalý minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa so svojou funkciou lúčil na etapy. Rezignáciu oznámil 25. mája po tom, čo NAKA zobrala šéfku SPF Gabrielu Bartošovú, ktorú do funkcie dosadil práve Mičovský. Demisiu chcel pôvodne odovzdať do rúk prezidentky 31. mája. Hlava štátu však mala vtedy naplánované udalosti mimo Bratislavy a preto Mičovský demisiu oznámil listom. Prezidentka Zuzana Čaputová však povedala, že príjme jeho demisiu až keď bude zrejmé, kto ho má nahradiť. Mičovský tak paradoxne dostal týždeň k dobru, počas ktorého premýšľal. A to tak tuho, až prišiel s nápadom, že svoju demisiu stiahne. Samozrejme to nebolo bez dôvodu.

V médiách sa totiž začali objavovať informácie, že viac ako tisíc zamestnancov štátneho podniku LESY SR a Štátnych lesov TANAP podpísalo výzvu adresovanú ministrovi Jánovi Mičovskému na stiahnutie ním podanej demisie. Zároveň zaslali otvorený list prezidentke Zuzane Čaputovej, aby demisiu neprijala.

Mičovský tento pondelok všetkých poriadne prekvapil, keď konal presne v súlade so spomínanou výzvou a svoju demisiu sa snažil stiahnuť. Oznámil, že do Prezidentského paláca poslal list, v ktorom demisiu ruší. To už ale bolo neskoro, nakoľko len pár hodín na to premiér Eduard Heger na stretnutí s prezidentkou dohodol, že za nového šéfa agrorezortu bude vymenovaný Samuel Vlčan.

Situácia okolo Mičovského vyzerá tak, že zmeniť svoj názor ho donútila podpora lesníkov. Ale podľa informácií, ktorými disponuje poslanec NR SR za Smer-SD Richard Takáč, samotnú výzvu lesníci dostali vraj priamo z kancelárie Mičovského a boli nútení ju podpisovať. "Máme od tých radových zamestnancov informácie, že boli nútení do toho, aby podpisovali tuto petíciu. Mám k dispozícii aj samotnú výzvu a sprievodný list," povedal Takač v relácii RTVS Z prvej ruky. Dodal tiež, že snaha Mičovského si zachrániť post ministra bola postavená na petícii, ktorú si sám zorganizoval.

Tieto dokumenty má k dispozícii aj náš denník. V tých sa uvádza, že riaditeľom štátnych podnikov bola daná dôvera tým, že boli menovaní do funkcií a následne ich žiadajú o to, aby výzvy "na podporu ešte súčasného ministra MPRV Ing. Jána Mičovského" distribuovali svojim zamestnancom. "Podpísané hárky je potrebné osobne doručiť na ústredie GR do 3.6.2021 do 15:00 na sekretariát GR," píše sa v údajnom sprievodnom liste k výzve. Tiež sa tam spomína, že Ján Mičovský je jedinou osobou, ktorá dokáže zabezpečiť kontinuálne pokračovanie lesníctva na Slovensku.

Samotná výzva okrem bodu o stiahnutí demisie obsahuje aj nesúhlas s návrhom zákona o ochrane prírody a požiadavku na zavŕšenie reformy štátneho podniku Lesy SR. V sprievodnom liste k výzve je uvedené, že zamestnanci ju majú podpísať len v tom prípade, ak sa vedia stotožniť so všetkými bodmi.

