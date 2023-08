Truban v relácii Teraz takto s Ankou Žitnou povedal, že téma vynášania zo spisov od Záleskej je uzavretá, no v septembri sa má vraj Súdna rada zaoberať problémom opäť: „Malo by sa riešiť, že neoznámila svoju zaujatosť, keďže sú indície, že Tódová bola vo vzťahu so Záleskou a písala o nej oslavné články.“ Sudkyňa pri svojom stredajšom vypočutí povedala, že sa necíti zaujatá, no to podľa Trubana nestačí: „Musí byť aj z objektívneho pohľadu nestranným sudcom.“

Bývalý šéf ŠTS prirovnal Záleskej príbeh k tomu svojmu, keď ho disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu potrestal za porušenie povinnosti oznámiť svoju zaujatosť. Návrh na prejednanie jeho veci vtedy podali súčasný predseda ŠTS Ján Hrubala (59) a predseda Súdnej rady Ján Mazák (69). Truban vtedy rozhodoval o väzbe pre Norberta Bödöra (45) v kauze Dobytkár (podozrivé čerpanie eurofondov), pričom eurofondy boli spájané aj s penziónom, ktorý prevádzkuje spoločnosť jeho dcéry: „Mňa vyrušuje dvojaký meter Hrubalu a Mazáka.“

Záleská podľa Trubana horlivo presviedčala Súdnu radu, že si svoje sudcovské povinnosti plní svedomite: „Nehovorí pravdu. Ako predseda súdu som jej dal napomenutie za to, že zo 7 vecí nemala trikrát rozsudky napísané v zákonnej lehote. Vo veci Doru nenapísala väzobné rozhodnutie.“ ExŠéf ŠTS si myslí, že Záleská mala oznámiť svoju zaujatosť v čase, keď bola v senáte v kauze Kuciak: „Ak mala vedomosť, že Tódová v tom konaní vystupuje ako poškodená, mala oznámiť svoju zaujatosť.“ V kauze Kuciak však Tódová nefiguruje ako poškodená. V prípade sledovania novinárov je Marian Kočner (60) len obvinený. Záleská v prípade reálne ani nepojednávala, lebo ju obhajoba namietala a Najvyšší súd vylúčil preto, že schvaľovala dohodu o vine a treste so Zoltánom Andruskóom (45), ktorý sa k účasti na vražde priznal.

Počas vypočúvania na Súdnej rade stáli niektorí jej členovia za Záleskou, iní jej kamarátstvo s Tódovou vyčítali. Sudkyňa Dana Jelinková Dudzíková dokonca povedala, že Záleská nemá ani úctu a rešpekt k Súdnej rade. Ako sa k situácii postavilo Združenie Za otvorenú justíciu nájdete v galérii.