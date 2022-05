Minister hospodárstva a šéf strany SaS Richard Sulík návrh na pomoc rodinám v minulosti spochybnil. Podľa neho si bohatšia rodina týmto opatrením finančne polepší a chudobnejšia naopak pohorší.

,,Nie je to pravda, pán Sulík má buď zlú kalkulačku alebo prepočítal niečo, čo si my nevieme vysvetliť,“ reagoval Michal Šipoš. „Pravda je taká, že každá jedna rodina, ktorá ma deti, každá jedna rodina, ktorá má príjem a aj tá, ktorá nemá príjem na tom jednoducho získa,“ tvrdí Šipoš.

Podľa predsedu poslaneckého klubu OĽANO je tento návrh silnou, masívnou podporou rodín na Slovensku, ide o viac ako 1,3 miliardy eur ročne. „V podstate tým pomôžeme rodinám mesačne pri každom dieťati vyše 200 eur,“ uviedol Michal Šipoš.

"V OĽANO budeme robiť všetko pre to, aby to prešlo v koalícii," zdôraznil Šipoš. Vylúčil zároveň, že by sa v prípade neústupčivosti liberálov snažili získať podporu opozície. "Nerokujeme s nimi. Je to na nich, ako budú o týchto opatreniach hlasovať a či chcú podporiť rodiny," uviedol Šipoš.

Podľa jeho názoru sa strana SaS snaží pomáhať firmám, bohatým ľudom a podnikateľom, ktorí pomoc rodinám neriešia. Cieľom strany OĽANO je, aby ich návrh v parlamente prešiel. Prorodinné opatrenia by mali podľa Šipoša v stredu prejsť na vláde a vo štvrtok, prípadne v piatok by mal o nich hlasovať parlament.

Spoludiskutujúci v relácii, podpredseda Hlasu-SD a poslanec parlamentu Erik Tomáš netají porozumenie pre to, ak sa majú prostriedky na pomoc rodinám nájsť aj prostredníctvom zdanenia nadmerných ziskov a mimoriadneho bankového odvodu, chce však vidieť konkrétne návrhy.

Zopakoval zároveň, že Hlas-SD podporu podmieňuje rozšírením navrhovaného balíka pomoci. "Aby sa teda opatrenia proti zdražovaniu týkali aj približne 1,6 milióna pracujúcich, ktorí zarábajú menej ako 1600 eur, a tiež vyše milióna seniorov, poberajúcich penziu, ktorí by mali dostať 14. dôchodok," pripomenul.