Jedna dobrá správa za druhou! Europoslankyňa Monika Beňová (53) sa ani nie pred rokom stala dvojnásobnou mamičkou, keď sa jej narodila dcéra Lea. K tomu tento víkend oženila syna, no tým dobré správy nekončia!

Politička Monika Beňová prežíva veľmi pekné obdobie života. Každý deň zásobuje sociálne siete fotografiami a zážitkami so svojou ani nie ročnou dcérkou Leou, ktorú má so svojim partnerom Ľubomírom Klčom. Europoslankyňa je pritom dvojnásobnou mamou. Z prvého manželstva má syna Martina. Ten sa nedávno oženil so svojou dhoročnou partnerkou, o ktorej Beňová rozpráva ako o svojej dcére.

To, že pre europoslankyňu je rodina na prvom mieste nemá asi nikto pochýb, keďže svojich blízkych zahrňuje neustálou láskou a pozornosťou. Často sa tým pochváli aj na sociálnej sieti. A jej najnovší príspevok doslova šokoval!