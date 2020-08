Neodporúča sa cestovať ani do Grécka, bude patriť medzi rizikové krajiny. Ľudia, ktorí sa vrátia z rizikovej krajiny po 1. septembri, budú musieť absolvovať desaťdňovú karanténu. Informoval o tom minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) po zasadnutí konzília odborníkov.

Od začiatku septembra tiež platí, že hromadné podujatia nad 1000 ľudí, vrátane športových podujatí a interiérové podujatia nad 500 ľudí budú zakázané. Povinnosťou bude aj nosenie rúška. Úrad verejného zdravotníctva vydá aj opatrenia vo veci rizikových krajín aj povinnosti zamestnávateľov. Rúška budú povinné aj v školách s výnimkou prvého stupňa. Rozhodlo o tom vo štvrtok konzílium odborníkov, informoval o tom hlavný hygienik Ján Mikas po rokovaní.

Koronavírus Zdroj: Shutterstock.com

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) upozorňuje na počet importovaných prípadov nákazy novým koronavírusom na Slovensku. Za august podľa jeho slov takéto prípady dosiahli približne 24 percent z celkového počtu prípadov. Informoval o tom po štvrtkovom rokovaní konzília odborníkov. Upozornil najmä na zvýšený počet importovaných prípadov z Českej republiky, ako aj z Chorvátska, kde sa podľa jeho slov situácia v posledných dňoch výrazne zhoršila.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) po dnešnom rokovaní konzília odborníkov informoval, že v súvislosti s novým koronavírusom plánujú opäť zriadiť aj veľkokapacitné testovacie odberné miesta. Avizoval, že prvé centrum by mohlo aj vďaka dohode so súkromným testovacím laboratóriom fungovať v Bratislave už počas prvého septembrového týždňa. Ďalšie by sa mali postupne zriadiť v Trnave, Trenčíne a Banskej Bystrici.