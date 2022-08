Pôvodne protiinflačný a neskôr prorodinný balíček bol opätovne schválený parlamentom, čím bolo prelomené veto prezidentky Zuzany Čaputovej. To rozpútalo doslova peklo v koalícii kvôli tomu, že OĽANO a Sme rodina hlasovali za prelomenie veta spolu s poslancami z radikálnej pravice. Čaputová dala ale balíček preskúmať Ústavnému súdu SR.

Takýto postup hlava štátu avizovala už pred prelomením jej veta. „Podala som návrh na Ústavný súd Slovenskej republiky na preskúmanie súladu právnych predpisov a pozastavenie účinnosti,“ skonštatovala Čaputová. Deklaruje, že to nerobí preto, že je proti pomoci rodinám, ale preto, aby rodiny dostávali adresnú, včasnú a dostatočne účinnú pomoc.

OĽANO na dnes o 12.00 zvolalo brínfing s názvom Podpora rodín v súlade s Ústavou SR. Vystúpil predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák a členovia výboru Lukáš Kyselica s Dominikom Drdulom.

Drdul si nemyslí, že prorodinný balíček bol prijatý v skrátenom legislatívnom procese nezákonne. To bola jedna z výčitiek prezidentky, že schválená podpora rodín má fungovať až od 1. januára a napriek tomu bol celý zákon prijatý v zrýchlenom konaní. „Nemyslíme si, že ide o svojvoľný alebo tvrdý postup a porušili by sme tak ústavný zákon o skrátenom legislatívnom konaní,“ dodal Drdul. Vetrák k tomu pridal, že ak by aj došlo k miernemu porušeniu pravidiel, tak nemuseli porušiť ústavu.



„Ide o miliardu pre deti a to namietali opoziční, a aj niektorí koaliční poslanci. Potom dostali učitelia miliardu a bolo ticho. Dajú sa peniaze aj zdravotníkom a iným, lebo to treba,“ povedal Kyselica.