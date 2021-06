Matovič opäť na obrazovke! Po koaličnej kríze sa Igor Matovič k veciam vyjadroval skôr na sociálnych sieťach než pre médiá. Po dlhej odmlke však prijal pozvanie Marka Vagoviča do diskusnej relácie Na rovinu pre aktuality.sk, kde sa okrem “mafie” okolo Roberta Fica vyjadroval aj k sporom v strane Za ľudí, k vyšetrovaniu polície, ale aj k ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej. Matovič verí, že Kolíková podvod vo výške 30 miliónov eur spáchala. Na otázku, čo jej pri odvolávaní povedal, uviedol: “Mária, ja si myslím, že si ten podvod spáchala a mňa nepresvedčíš.”

Podľa neho existujú dôkazy o tom, že takéto niečo ministerka spáchala v časoch, keď bola ešte štátnou tajomníčkou na ministerstve za vlády Roberta Fica. “Som presvedčený, že je to podvod pri kúpe a predaji, teda podvod v hodnote 30 miliónov eur. A je to aj podvod v prospech dlhoročného spoločníka jej brata a myslím si, že Kolíková o tom dobre vedela,” tvrdí Matovič. “Ak by to myslela úprimne (svoju obhajobu, pozn. redakcie), tak by ľuďom povedala, že vtedy, keď som bola ja štátna tajomníčka, prišli obálky 20. júla a o tri dni neskôr sme určili kritériá, spravili výber a čuduj sa svete, podľa nich nám to vyšlo pre dlhoročného spoločníka brata Kolíkovej, ktorý bol o 6 miliónov drahší ako ten najlacnejší,” uzatvára minister financií. Podľa jeho informácií obálky neotvárali ani za prítomnosti notára.

O stanovisko sme požiadali aj ministerku spravodlivosti a informácie budeme aktualizovať!