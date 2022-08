Nezaradená poslankyňa Katarína Hatráková (47) vzbudila pozornosť verejnosti a médií v ostatnom polroku hneď dvakrát. Najprv ako kandidátka na detskú ombudsmanku, neskôr pre svoje hlasovanie v prípade vydania Roberta Fica na väzobné stíhanie. „Materská strana“ OĽaNO ju za to vyhodila z klubu. Podľa jej vlastných slov ju čoskoro budú nasledovať ďalší.

Na september sú ohlásené viaceré prestupy poslancov. Traja by mali pribudnúť do klubu Sme rodina. Dostali ste ponuku, aby ste sa pridali k Borisovi Kollárovi? Alebo vás volajú do klubu OĽaNO?

- Od Sme rodina som ponuku na vstup do klubu dostala, vzhľadom na to, že som členom malého klubu Kresťanskej únie, nebol dôvod na ňu pozitívne reagovať. Od OĽaNO som ponuku vrátiť sa do klubu nedostala.

Čo bolo najdôležitejšie pri vašom rozhodovaní?

- Za dôležitú pri takýchto rozhodnutiach považujem predovšetkým ideovú líniu a v mojej pozícii je dôležitým kritériom aj loajalita.

Akú máte skúsenosť so sedením v laviciach nezaradených poslancov?

- Nevnímam sa ako nezaradený poslanec, aj vzhľadom k členstvu v Kresťanskej únii. Inak, tým, že ma OĽaNO vyradilo zo svojich radov, mi poskytlo veľkú mieru slobody v poslaneckej práci, takže vo finále je to fajn.

Ako spolupracujete s vládnou koalíciou? Funguje obojsmerná informovanosť?

- Nie, spolupráca je veľmi slabá, informovanosť zo strany koalície je veľmi slabá. Ja sa snažím kolegov o svojich poslaneckých iniciatívach informovať cez predsedov klubov, či styčné osoby v jednotlivých kluboch.

Od začiatku mája už nie ste v klube OĽaNO. Ako sa človek, ktorý bol v podstate „v dianí“, díva na aktuálnu koaličnú krízu?

- Vnímam ju ako logický následok historicky narušených a následne neriešených, či neefektívne riešených vzťahov medzi predstaviteľmi koaličných strán. Spôsob, akým sa k problémom v koalícii stavali, však poukázal i na osobnostné limity, čo z môjho pohľadu nedáva nádej na riešenie. V politickej rovine ale vnímam ako dôležité pre fungovanie štátu, aby pod vedením premiéra, ktorý sa osvedčil ako človek dialógu a odborníkov, ktorí by mohli stáť na čele uvoľnených ministerstiev, vláda doviedla Slovensko k riadnym voľbám.

Čerstvo odišiel z klubu OĽaNO Juraj Krúpa. Možno očakávať ďalšie odchody z klubu? Nie je problém, že klub je názorovo širokospektrálny?

Ako sa s odstupom času dívate na vaše vylúčenie z klubu OĽaNO? Nebolo to zo strany kolegov predčasné? Považujete svoje hlasovanie o vydaní Roberta Fica na trestné stíhanie aj s odstupom času za správne?

- Vylúčenie z klubu, napriek tomu, že mi prinieslo aj isté výhody, ma ľudsky mrzí. Myslím - a dnes už aj viem - že kolegovia podľahli emócii, priam davovej psychóze, tento akt si nepremysleli a dnes ho mnohí vnímajú, ako predčasné. Za svojim hlasovaním o vydaní kolegu Roberta Fica si stojím, vnímam ho ako krok k nastoleniu spravodlivosti, opakovane som svoj postoj objasňovala.

Aké návrhy zákonov chystáte, resp. akú problematiku by mali riešiť a ako by ste ich chceli presadiť? Nie je v tomto „nezaradenosť“ pre poslanca Národnej rady obmedzujúca?

-Mám rozpracovaných niekoľko legislatívnych zmien v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a opatrovníctva dospelých. Niektoré sú v štádiu, keď verím, že budu môcť byt predstavené na jesenných parlamentných schôdzach. Venujem sa pomerne špecifickým témam, ktorým sa aj tak v parlamente venuje málo kolegov, čiže podporu som aj pri už schválených zákonoch nachádzala naprieč politickým spektrom, komunikovala som s kolegami z koalície i opozície, takže pre mňa sa až tak veľa nezmenilo. Očakávam však, že v istých momentoch bude treba komunikáciu ešte zintenzívniť.

Na jeseň by sa mal voliť aj verejný ochranca práv. Neuspeli ste pri výbere detského ombudsmana, skúsite to teraz?

- Na verejného ochrancu práv kandidovať nebudem. Myslím si, že títo funkciu by mal zastávať odborník s právnickým vzdelaním.

