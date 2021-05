Na svoje narodeniny musel ísť do roboty! Rodený Trnavčan a dlhé roky opozičný politik, ktorý upozorňoval na korupciu v štáte, oslávil v utorok 48. narodeniny. Svoj slávnostný deň začal zrejme veľmi skoro. Už o siedmej ráno kontrolovali situáciu na ulici ochrankári, ktorí preverovali aj nášho fotografa. Pár minút pred trištvrte na osem prišla po ministra financií vládna limuzína. Spoza bráničky o chvíľu vyšiel Matovič, nastúpil do auta a bol preč. Jedna vec na expremiérovi však bola do očí bijúca. V utorkové ráno totiž vyrazil do úradu v tmavom obleku, bielej košeli a kravate. Takto nahodeného ho často nevídať, často zvolí len džínsy, košeľu a sako.

Kam si to minister namieril, nám nevedeli povedať v jeho hnutí OĽaNO ani na ministerstve. Rovnako sme sa nedozvedeli, aký program ho čakal počas včerajška. V každom prípade pred ministerstvom financií bolo od rána rušno. Pred úradom sa zjavil premiér Eduard Heger a neskôr tam zastavila aj dodávka s donáškou kvetín.

Expremiér Igor Matovič oslavuje narodeniny na ministerstve financií. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Ku gratulantom sa na sociálnej sieti pripojili napríklad aj jeho stranícki kolegovia Peter Vons a Karol Kučera. „Dosiahol si veľmi veľa a verím, že ešte aj dosiahneš,” napísal Vons. Pridala sa aj volebná líderka kandidátky OĽaNO Mária Šofranko, ktorá mu popriala veľa úspechov v práci. Jeho koaliční partneri – minister hospodárstva Richard Sulík, šéf parlamentu Boris Kollár a ministerka investícií Veronika Remišová – sa na sociálnej sieti ku gratulantom do uzávierky nepripojili.

Denníku Plus JEDEN DEŇ sa však podarilo spojiť s Matovičovou manželkou Pavlínou. Čo teda s dcérami pre ministra pripravili? „Môj manžel je skromný, nenáročný a ako asi každý chlap má rád sladké. Domáce koláče sú vždy najlepšie,” prezradila exkluzívne pre náš denník. To, či to bude jednoduchá bublanina alebo domáci makový závin s višňami, však už nespresnila. S otázkou, čo plánuje na svoj veľký sviatok, sme oslovili aj samotného Matoviča, no do uzávierky neodpovedal.

Matovič pred niekoľkými rokmi na narodeniny vtedajšieho premiéra Roberta Fica zorganizoval protest pred jeho bývalým domom Bonaparte. Fico sa aktuálne nachádza v opozícii, a hoci ministra financií ostro kritizuje, nič také na jeho narodeniny nezorganizoval.

