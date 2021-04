Matovičova cesta do Ruska je HITOM internetu: Prasknete od smiechu aj z Hegera, DANKA a Putina!

Minister financií Igor Matovič sa vybral na nečakanú cestu do Ruska, aby dojednal detaily ohľadom vakcíny Sputnik V. Podľa odborníkov nespadá takáto návšteva pod rezort financií. Premiér Eduard Heger si so sebou na Úrad vlády pre zmenu zobral plán obnovy, ktorý prislúcha práve rezortu, ktorý po novom riadi Matovič. Odborníci sa čudujú, o to väčšiu zábavu má z toho internet! Prasknete od smiechu aj z vtipov o šéfovi SNS Andrejovi Dankovi a ďalších.