Ministerstvo vnútra (MV) SR doteraz priamo a bez súťaže nakúpilo v súvislosti s utečeneckou krízou tovary a služby za 12,5 milióna eur. Za mesiac uzavrelo 26 zmlúv s firmami a so živnostníkmi.

Vyplýva to z analýzy nadácie Zastavme korupciu na základe údajov portálu transparex.sk. Rezort, ktorý vedie minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), si dodávateľov vybral priamym rokovacím konaním.

"Metodika Úradu pre verejné obstarávanie to umožňuje, ak sú splnené tri podmienky: ide o mimoriadnu udalosť, čo vojna na Ukrajine je, nákupom sa rieši humanitárna kríza a obstarávateľ je v časovej tiesni. Aj tu by však mal dávať pozor na hospodárnosť vynakladaných prostriedkov. A tiež na konflikt záujmov, teda, aby nedohadzoval zákazky svojim kamarátom," konštatovala v stredu Zuzana Petková z neziskovej organizácie. Napriamo by sa mali podľa nej nakupovať potraviny, lieky, hygienické potreby.

Pre zmluvu za 2,5 milióna eur na komplexný manažment procesu evidencie, transportu a starostlivosti o utečencov Mikulec čelil odvolávaniu.

Počas rečnenia o odvolaní Mikulca si Matovič servítku pred ústa nedal a obul sa do Pellegriniho a Fica

Minister financií Igor Matovič sa počas svojej rozpravy obul do lídra Smeru-SD Roberta Fica a jeho bývalého kolegu Petra Pellegriniho, ktorý je v súčasnosti už šéfom Hlasu-SD. Matovič sa rozhodol brániť rozhodnutie ministra Mikulca a vykričal im, prečo musel konať tak, ako konal.

"Z 2-tisíc eur, ktoré idu človeku, ktorý áno, robil na volebnej kampani OĽaNO, oni tu robia najväčšiu korupčnú kauzu v histórii Slovenska. V Štátnych hmotných rezervách mali byť tie stany, čo tu Roman Mikulec musel objednávať od súkromnej firmy, ale nie, tam Ficov a Pellegriniho kamarát, b*zerant po*ratý, mal plný trezor zlatých tehál miesto stanov pre utečencov," povedal Matovič.

Poslanci za Sme rodina neprišli na hlasovanie

Za návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi bolo len 46 poslancov zo 102 prítomných. Proti hlasovalo 51 poslancov, 48 boli neprítomní. Na hlasovanie neprišli poslanci za Sme rodina, za odvolanie Mikulca hlasovali opoziční poslanci, proti boli poslanci koalície, pričom niektorí členovia klubu SaS sa zdržali.

Na snímke je tabuľa po hlasovaní o odvolávaní ministra vnútra SR Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie. Zdroj: TASR/ Jaroslav Novák

Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD. Podľa opozície minister nezvláda riadenie utečeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine a zveril ho menším súkromným firmám.