Ne*er sa, riťolez, múdrosráči aj žumpa! Takto v poslednom čase komunikuje premiér Igor Matovič na sociálnej sieti. Svojich kritikov označil nelichotivým názvom „múdrosráči“, ktoré by už mohlo byť jeho osobnou značkou. Nezabudol pritom podotknúť, že žijeme dobu strojenú, v ktorej podľa neho ilúzia slušnosti a dobrých mravov je viac ako človek z mäsa a kostí. Na paškál si zobral aj svojho predchodcu Petra Pellegriniho a jeho už „kultové“ jamky v lícach.

Matoviča rozhnevalo jeho plánované odvolávanie, ktoré iniciuje opozícia. „... sa ne*er a podpíš mu to. Prestaň sa hrať na niečo iné, keď si len jeho obyčajný klon. Áno, nemá jamôčky a pekný kukuč, je z neho len zodratý starý pes. Zodral sa však pre teba a tebe podobných riťolezov a šplhúňov po cudzích chrbtoch a ty si mu taký nevďačný... Podpíš mu to a ukáž, že ste stále jedna žumpa...“ napísal ešte predtým, ako bolo zrejmé, že poslanci Smeru a vznikajúcej strany Hlas podajú návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze. Pellegrini na tieto útoky odmietol verejne reagovať. Podľa našich informácií z prostredia strany sa mal vyjadriť, že komentovať takéto výstupy je pod jeho úroveň.

premiér Igor Matovič Zdroj: Jaroslav Novák

Rozpačité reakcie

​K premiérovým výlevom sa nechcel vyjadrovať ani Miroslav Kollár (Za ľudí), ktorý upozornil skôr na fakt, že v zahraničných výstupoch, ktoré sa týkajú bruselského samitu, nie je o aktivite nášho premiéra ani zmienka. „Znepokujujú ma aj fotografie s premiérmi V4. Toto smerovanie nám momentálne skôr uškodí, než pomôže,“ utrúsil kandidát na predsedu Kiskovej strany.

Podobne to vníma aj právnička Lucia Plavák z Progresívneho Slovenska, ktorá sa vyjadrila, že komunikácia premiéra pôsobila, ako by bol v Bruseli na výlete. "Kým sa v Bruseli viedli najdôležitejšie rokovania o protikrízovej finančnej pomoci a väčšina lídrov a líderiek členských krajín Európskej únie informovala aj na sociálnych sieťach o pokrokoch v rokovaniach, či rokovacích pozíciach jednotlivých krajín, Igor Matovič nás informoval o svojom stravovaní a "zábavných" príhodách," povedala Plavák pre našu redakciu.

Igor Matovič Zdroj: facebook - Igor Matovič

„Vrcholom absolútne nevhodnej komunikácie je označovanie ľudí, ktorí si dovolia byť voči nemu kritickí ako „múdrosráčov“. Igor Matovič by si mal uvedomiť, že je premiérom všetkých ľudí na Slovensku, nie iba tých, čo mu tlieskajú, keď na sociálnych sieťach zdieľa fotku svojich raňajok,“ zhrnula.

Matovič sa bojí

Politológa Radoslava Štefančíka správanie premiéra neprekvapuje. „Je to taký ten typický Igor Matovič, opozičný politik, ktorý sa úplne neočakávane stal predsedom vlády a dodnes do tejto funkcie nedorástol. Vyplakávať nad kritikou opozičného súpera je nedôstojné pre silného lídra,“ poznamenal s tým, že Matovič by mal brať politiku menej osobne. „Na demokracii je úžasné to, že každý politik je vo funkcii len dočasne. Podobnými statusmi docieli len to, že o štyri roky ho Pellegrini vystrieda,“ zhodnotil Štefančík, podľa ktorého ho práve používanie vulgarizmov výrazne spája s Robertom Ficom (Smer-SD). „Ak chce Matovič ukázať novú politickú kultúru, nemal by používať slovník štvrtej cenovej,“ uzavrel. ​

Sociologička Sylvia Porubänová vidí za správaním Igora Matoviča obyčajný strach. „Myslím si, že to robí naschvál a ide o provokáciu. Odvádza pozornosť iným smerom len preto, aby nemusel vyvodzovať zodpovednosť on sám. Preto sa snaží upriamiť pozornosť na Petra Pellegriniho,“ poznamenala odborníčka, ktorá zdôraznila, že takéto správanie môže byť aj aktom rezignácie.

Anketa Mal by si podľa vás takto vyjadrovať premiér Slovenskej republiky? Áno, je to v poriadku! 6%

Nie, je to hanba! 94% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný