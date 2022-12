Európska komisia zatiaľ neposudzuje možné zvrátenie splnenia míľnika zavedení výdavkových limitov do štátneho rozpočtu, nakoľko sa o zákone roka ešte v parlamente nehlasovalo. Výdavkové limity by však mali byť v rozpočte zakomponované, uviedol pre novinárov na štvrtkovej konferencii venovanej Plánu obnovy a odolnosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha. Slovensku hrozí za nedodržanie vlastného záväzku v pláne obnovy zastavenie platieb. "Môžete mať nejaký paragraf v rozpočte a môžete mať zároveň nejaký paragraf, ktorý ho v nejakej situácii môže zastaviť. Ale nemôže sa stať, že by výdavkové limity v tom návrhu neboli," povedal Šucha. Vláda v stredu navrhla zmenu zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého nemusí výdavkové limity uplatniť, pokiaľ je aktivovaná všeobecná úniková doložka podľa európskych predpisov.

Predložený rozpočet, o ktorom by sa malo v parlamente hlasovať už zajtra, však limity neobsahuje. Napriek tomu ho však mnohí ľudia považujú za pomerne prijateľný. Výnimkou nie je ani jeden z tých, ktorí budú o jeho schválení hlasovať v pléne NRSR - poslanec OĽaNO Erik Ňarjaš. "Žiadne rozpočet nie je dokonalý, vždy bude niekomu niečo chýbať, vždy bude chcieť jedna skupina viac. Ide o to, aby to bolo vyvážené a aby sa z toho, čo je, upiekol najlepší koláč. Dobré je, že je vyvážený a že sa snaží myslieť na všetky skupiny obyvateľstva," prezradil pre denník Plus JEDEN DEŇ Ňarjaš, ktorý patrí medzi najväčších finančných odborníkov v parlamente. Málokto totiž vie, že pred vstupom do politiky viedol niekoľko rokov na pozícii CEO, generálny riaditeľ globálnu platobnú inštitúciu a banku s multimiliónovými obratmi. Tu získal skúsenosti v oblasti finančníctva a manažmentu, ktoré teraz úročí ako poradca ministra financií v oblasti Fintech (finančných technológií). Preto aj v súčastnosti zastáva pozíciu finančného odborníka a je členom výboru pre financie a rozpočet SR. "Moje motto však je, že nestačí dobre zarábať, treba sa vedieť aj rozdeliť," uviedol s dôvetkom, že každý rok daruje tisíce EUR na charitatívne projekty, o čom prednedávnom ifnormoval aj náš denník.

Ako sme už uviedli, Ňarjaš je poradcom Igora Matoviča. Aj s ohľadom na túto skutočnosť, je niečo na rozpočte, čo by mu vytkol? "Výdavkové limity. Toto by trebalo ešte zapracovať v rozpočte, aby to bolo ešte lepšie," hovorí s tým, že aj on sám dával k rozpočtu technické pripomienky, ktoré by ho mohli vylepšiť:

"Bol som aj za to znížiť výdavky na obranu, ale len čiastkovo, nakoľko veľa z rozpočtu na obranu podlieha medzinárodným zmluvám." V závere uviedol, že verí, že sa rozpočet podarí schváliť. Rozpočtové provizórium by totiž krajine nepomohlo. "Bolo by oveľa ťažšie doručiť takú pomoc ľuďom, akú potrebujú. Plus by sa zastavil Plán obnovy na rozvoj Slovenska," uzavrel.

