Až doteraz bol Igor Matovič tým človekom, ktorý nechýbal azda na žiadnom rokovaní vlády, pandemickej komisie, zasadnutí krízového štábu či následnej tlačovej konferencii. V pondelok sa však udialo čosi nečakané a premiér sa po troch hodinách rokovania jednoducho porúčal. Prítomným novinárom síce sľúbil, že sa ešte vráti a poskytne vyhlásenie, napokon sa tak však nestalo. Žezlo zaňho napokon prevzali ministri Sulík s Krajčím a vicepremiér Štefan Holý.

Igor Matovič však nebol jediným, kto rokovanie vlády opustil predčasne. Krátko po premiérovi totiž odišiel aj Jaroslav Naď. Dôvodom jeho skorého odchodu boli rokovania na ministerstve obrany. „Na toto pracovné stretnutie odišiel z rokovania vlády až v čase, keď už boli základné rámce dohodnuté,“uistila nás ministrova hovorkyňa Martina Kovaľ Kakaščíková.

Na otázku, kam odišiel premiér Igor Matovič, nám však nevedeli odpovedať jeho blízki spolupracovníci, ani tlačový odbor Úradu vlády, ktorý nás odkázal priamo na osobu premiéra. Ten nám do uzávierky neodpovedal.

Podľa našich informácií z prostredia blízkeho premiérovi prebehlo rokovanie vlády pokojne a o sprísnení opatrení sa viedla vecná diskusia bez konfliktu. Zrejme aj preto si Matovič v istý moment povedal, že na rokovaní už nie je potrebný. Rozhodnutie premiéra neinformovať o záveroch rokovania verejnosť paradoxne víta politológ Tomáš Koziak.

Premiéra sa zastávajú aj jeho ministri. „Celý covid automat, dokument vakcinácie a dokument kritickej situácie pripravoval pán minister Krajčí, pretože je to v jeho kompetencii. Prišlo mi logické, že by to mal prezentovať on,“povedal minister školstva Branislav Gröhling s tým, že nad neúčasťou premiéra sa ani nepozastavil. Podobný názor zastáva aj minister práce Milan Krajniak. „Myslím si, že pán minister Krajčí by mal byť pri prezentovaní každej takejto informácie. To, či tam bude alebo nebude premiér, je na jeho rozhodnutí,“dodal.

Politológ Koziak pripúšťa, že Matovičov krok bol preňho pomerne nezvyčajný, no premiér mohol mať viacero dôvodov. „Jeden z nich môže byť úplne prozaický – mohol mať inú úlohu týkajúcu sa jeho funkcie. Ďalší dôvod môže byť aj to, že si zobral k srdcu kritické hlasy, ktoré hovorili, že by mal zvážiť to, akým spôsobom komunikuje protipandemické opatrenia,“povedal Koziak. Zdôraznil, že na zmiernenie spôsobu vyjadrovania ho vyzývala verejnosť aj niektorí politici, napríklad prezidentka Zuzana Čaputová.

Na záver vyjadril zaujímavý názor politológ Tomáš Koziak, ktorý sa týka práve zmeny správania Igora Matoviča. Ten si prečítajtev KOMENTÁRI POD DRUHOU FOTKOU V GALÉRII.

