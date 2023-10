V diskusnej relácii sa stretol progresívec s matovičovcom. Konkrétne podpredseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Tomáš Valášek a člen predsedníctva hnutia OĽANO a priatelia Roman Mikulec. Diskutovali o všeličom. Najmä však o situácii pri kreovaní nového vládneho kabinetu po septembrových predčasných voľbách, a samozrejme, v tejto súvislosti dvojica hostí v štúdiu nevynechala ani reakcie na víťaza volieb, stranu Smer-SSD a jeho lídra Robert Fica.

Zvrtla sa aj reč na situáciu okolo nelegálnych migrantov kvôli ktorým dočasné kontroly na hraniciach s Maďarskom zaviedla v týchto dňoch aj úradnícka vláda na Slovensku. A to napriek tomu, že ich sám dočasne poverený premiér Ľudovít Ódor nepovažuje za efektívne riešenie. Valášek aj Mikulec dali publiku vedieť, že v tomto s Ódorom jednoznačne súhlasia. Bývalý minister vnútra pripomenul, že výsledkom kontroly vnútorných hraníc EU nebude zadržanie významného množstva ilegálnych migrantov políciou.

Moderátorka Marta Jančkárová obom politikom pripomenula nedávne vyhlásenie trojnásobného expremiéra a šéfa strany Smer-SSD Roberta Fica. Ten totiž v septembri niekoľko dní pred voľbami jasne povedal, že pri potláčaní nelegálnej migrácie bude potrebné použiť aj silu a „nebudú to pekné obrázky”.

Ako prvý na to reagoval Valášek, podľa ktorého Fico „popiera ľudskosť migrantov ako takých”. Pripomenul, že ilegálni migranti tu nie sú dobrovoľne. „Vyhráža sa tu takýmto násilím. To vypovedá veľa o tom mentálnom svete Roberta Fica,” kritizoval lídra Smeru politik PS. Zároveň označil Fica za človeka so „sklonom k verbálnemu násilu”, čo je podľa Valáška takisto dôvod, prečo v PS aj teraz robia všetko pre to, aby sa nedostal ako víťaz volieb k moci.

Mikulec v reakcii na Ficove slová o možnom použití sily voči ilegálnym migrantom sa zhodol so svojim spoludiskutérom a zašiel ešte ďalej. „Súhlasím absolútne s tým čo povedal pán Valášek a neviem si úplne predstaviť čo pod tým myslí pán Fico, či chce strieľať (nelegálnych migrantov, poz. red),” takto sa vážne zamýšľal nad výrokom Roberta Fica k migrantskej kríze bývalý šéf silového rezortu.

Mikulec, ktorý bol najodvolávanejším ministrom počas vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera zároveň vyjadril obavy nad situáciou, do ktorej by sa mohla, ak by prišlo na Ficove slová, podľa neho dostať polícia či armáda. „Neviem si ani predstaviť tie jednotlivé ozbrojené zložky, ktoré budú na tej hranici zabezpečovať tú ochranu, akým spôsobom budú napĺňať takéto blúdivé príkazy. Ak by náhodou prišli, že teraz, čo majú robiť s tými migrantami, či ich majú naozaj strieľať a nechať tam na tých hraniciach, alebo čo s nimi budú robiť,” dodal politik OĽANO.