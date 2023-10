Matovič znova kope dookola: Za víťazstvo Smeru môže aj Čaputová

Nebol by to Igor Matovič, ak by nehľadal chybu v iných. Po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou vyhlásil, že aj jej postoje „napomohli výsledku volieb“. V tých jeho hnutie v podstate pohorelo.