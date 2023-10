Má to ťažké! Hlas-SD je síce momentálne najžiadanejšou stranou, ale rozhodnúť sa musí medzi diametrálne odlišnými spojencami. S kým by sa mal podľa vás spojiť?

Hlas-SD skončil v parlamentných voľbách tretí. Podporilo ho 14,7 percenta voličov, takže v Národnej rade SR bude mať strana 27 poslancov. A tí sú nesmierne dôležití pre povolebné usporiadanie parlamentu aj pre vytvorenie vlády. Veď ani Smer-SSD, ani Progresívne Slovensko bez nich koalíciu nezložia.

Predseda strany Hlas - SD Peter Pellegrini počas prijatia u prezidentky Zuzany Čaputovej. Zdroj: tasr/Martin Baumann

Aj predseda strany Peter Pellegrini po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou priznal, že si dobre uvedomujú svoje rozhodujúce postavenie. „Bez našej strany nemôže vzniknúť žiadna vládna koalícia. Preto budeme pristupovať k rokovaniam zodpovedne, aby vláda vznikla,“ zdôraznil. Zdôvodnil to tým, že ak by sa Hlas-SD rozhodol ostať v opozícii, nastala by patová situácia a hrozili by opäť predčasné voľby.

So Smerom?

So Smerom-SSD by šli viacerí členovia Hlasu-SD. Aj programy strán majú spoločné body. Zdroj: tasr/Pavol Zachar

Koho si však vyberie a ku ktorej koalícii sa Hlas-SD prikloní? Pre Petra Pellegriniho a jeho straníkov je to doslova "Sophiina voľba". V strane je stále veľa priaznivcov spojenia so Smerom-SSD. Ak by sa Hlas pridal k Smeru, potom by boli Peter Pellegrini a jeho strana prví, ktorí by dokázali vytvoriť vládu s bývalými politickými kolegami, od ktorých odišli iba pred tromi rokmi. Vstup do vlády so Smerom by pritom Pellegrini nebral ako prehru. Tvrdí, že by nešlo o návrat a že Hlas-SD môže byť vo vláde rovnocenným partnerom. „Nebudem žiadny ‚podržtaška' ani nebudeme výťahom k moci, aby si s krajinou mohol zase robiť, čo chce,“ podotkol.

S PS?

Hlas-SD nevylučuje ani spoluprácu s PS, hoci sa strany nie vo všetkom zhodujú. Zdroj: Pavol Zachar

V prípade neúspechu debát so Smerom je Pellegrini pripravený rokovať aj s potenciálnou štvorkoalíciou. Lenže nie všetci členovia Hlasu a jeho voliči by boli spokojní so spojením s PS.

Predsedníctvo strany Hlas-SD zatiaľ nevylúčilo ani jeden z dvoch variantov prípadnej novej vlády. Čiže nezamietli ani koalíciu Smer-SD, Hlas-SD a SNS, ani koalíciu PS, Hlas-SD, SaS, KDH. A ktorá možnosť by sa páčila vám?

