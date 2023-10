Prvotnú eufóriu a tance počas volebnej noci vystriedali vážne debaty. Kresťanskí demokrati sú späť na politickej mape Slovenska a musia sa rozhodnúť, akým smerom sa vydajú. A to doslova. Majú možnosť stať sa súčasťou budúcej vládnej koalície, otázne však je, ktorej.

Na výber sú dva tábory. Na jednej strane Smer-SSD, Hlas-SD a SNS, na druhej zasa Progresívne Slovensko, Hlas-SD a Sloboda a solidarita. Problémy však môžu nastať v hodnotových otázkach jednotlivých strán.

Zatiaľ to však vyzerá tak, že KDH mieri do opozície. Po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou to médiám povedal šéf KDH Milan Majerský. Predsedníctvo hnutia si podľa neho stojí za tým nejsť do vlády so Smerom-SSD. V prípadnej štvorkoalícii s Hlasom-SD, SaS a Progresívnym Slovenskom by podľa neho boli v niektorých otázkach priepastné rozdiely medzi stranami, no sú ochotní debatovať, aby došlo k „veľkej miere kompromisu".

Oslovili sme preto bývalých predstaviteľov KDH a iných bývalých politikov, čo si o tejto dileme myslia oni. „Ak už tak, určite by KDH nemalo ísť do vládnej koalície s Progresívnym Slovenskom, pretože to je úplne nekompatibilné,“ vyjadril sa pre náš denník stručne Peter Muránsky, poslanec za KDH v roku 2002 až 2006.

Určite nie, povedal bývalý podpredseda KDH Július Brocka. „Zachraňovať Smer? Ani Slovensko, ani KDH to nepotrebuje. Smer je druhé HZDS a patrí rovnako ako minulosti. Paradoxne KDH presadí viac svojich programových priorít, keď bude v opozícii, postará sa o to Smer sám, ak takáto vláda vznikne,“ povedal pre nás Brocka.

Bývalý minister zdravotníctva a člen rady KDH Ivan Uhliarik si nemyslí, že by KDH malo so Smerom ísť a je pripravený hlasovať proti takejto koalícii.

Do vlády s Robertom Ficom po voľbách v roku 2016 zasadol aj Béla Bugár s jeho stranou Most-Híd. Oslovili sme ho, aby sme sa spýtali na jeho názor. „Pamätám si, akú úlohu sme mali v poslednej Ficovej vláde. Je to morálna zodpovednosť KDH. Ak má možnosť byť brzdou zmien v neprospech demokracie, tak si myslím, že by takto mali uvažovať.“ Podľa neho, ak by išlo do koalície s PS či SaS, tak sa niekto zriekne najdôležitejších sľubov z volebnej kampane. „Ja som už bol v pár takých koalíciách, kde som videl, ako sa KDH a SaS naťahovali,“ dodal.

„Určite by som uprednostnil Kresťanskodemokratické hnutie pred Slovenskou národnou stranou. KDH je členskou stranou Európskej ľudovej strany a jeho prítomnosť vo vláde by prospela rozkolísanému imidžu Slovenskej republiky. Z hľadiska slovenských záujmov, keď sa rieši takáto alternatíva, tak jednoznačne som za to, aby to bolo KDH. Ich poslanecký klub je konsolidovanejší, ako je klub SNS, kde je iba Andrej Danko a takí politickí voľní jazdci, ktorých bude ťažko držať pod kontrolou,“ myslí si bývalý politik Peter Weiss.

Ako sa KDH rozhodne, sa dozvieme do dvoch týždňov, pretože Robert Fico (Smer-SSD) dostal od prezidentky poverenie na určitý čas. Vylúčený nie je ani pat či prípadné ďalšie voľby.