V novom roku 2022 bol prvým hosťom relácie TA3 V politike vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OľaNO). Ten si servítku pred ústa teda skutočne nedával! Premiér Heger koncom roka vyzval kabinet, aby konečne skončili nezhody a vyslali signál ľuďom, že dokážu spolupracovať. Na otázku spolupráce s Richardom Sulíkom však Matovič zareagoval podráždene. „Ja sa neustále snažím, ale obávam sa, že na druhej strane je veľký problém,“ povedal.

"Nie je to o kritike, ale o reálnych skutkoch. A tie skutky sú bohužiaľ potom vždy také pomstichtivé, zákerné z druhej strany,“ uviedol ďalej Matovič. V téme rozpočtu a výdavkových limitov si myslí, že všetko závisí od strany SaS. "Uvidíme, ako sa SaS a Richard Sulík vyspali do nového roka," uviedol Matovič s tým, že zákon je už rok a pol v parlamente a odvtedy to SaS podľa jeho slov tvrdošijne blokuje a sabotuje.

"Zrejme má to SaS v DNA, že povalili Radičovej vládu, povalili Matovičovu vládu, a budú robiť všetko preto, aby urobili ďalšie takéto niečo,“ vyhlásil Matovič. Sulíkovi a SaS vytkol aj neustále blokovanie a sabotovanie dôležitých rozhodnutí a zákonov. „Uprednostňujú svoj vlastný záujem pred záujmom Slovenska," hovorí. Na otázku podotkol, že určite nebude meniť štýl svojej komunikácie cez sociálne siete, čo mu viacerí vytýkali.

Matovič nešetril kritikou ani na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej. „Dôveru ľudí v premiéra a vo vláde podkopáva to, keď pani prezidentka neustále spochybňuej autoritu premiéra. Neustále z neho robí nejakého malého chlapca , ktorého ovláda Matovič ako nejakú maňušku," uviedol. "Bol by som veľmi rád, ak by si pani prezidentka dala predsavzatie do nového roka, aby konečne s týmto zákerným spôsobom komunikácie voči premiérovi skončila," pokračoval ďalej.

Matovič Čaputovej vytýkal ješitnosť, urazenosť, a bôl z toho, že strana Progresívne Slovensko sa nedostala do parlamentu. Zároveň sa podľa jeho slov prezidentka na neho urazila, keď pri celoplošnom testovaní si nevypýtal súhlas od prezidentky, ktorá je vrchnou veliteľkou Ozbrojených síl SR. Prezidentka Čaputová v decembri uviedla, že nemá problém Matoviča pozvať do paláca. „Teraz je to už také, ako mŕtvemu zimník," reagoval na to Matovič. "Dôležité bolo pred Vianocami 2020, keď som kontaktoval pani prezidentku a prosil o spoločné vystúpenie na tlačovej konferencii, kde by sme vyzvali spoločne ľudí, aby dodržiavali opatrenia, a ona to odmietla,“ tvrdí Matovič .

