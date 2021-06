Hnutie OĽaNO tvrdí, že ešte pred rokom upozorňovalo ministra hospodárstva Richarda Sulíka na to, že jeho nominant Andrej Holák má "toxickú" minulosť. "Opakovane sme upozorňovali na to, že v ére Smeru-SD patril k najvplyvnejším úradníkom s dosahom na stámiliónové tendre a bol funkcionárom Smeru-SD. V minulosti pôsobil ako šéf okresného úradu Smeru. A v roku 2018 prešiel do MH Manažmentu," uviedol počas brífingu poslanec Národnej rady a člen OĽaNO Peter Kremský (53). Dodal, že rezort hospodárstva sa ho mal zbaviť už pred rokom, keď na detaily z minulosti Holáka Sulíka upozorňoval vtedajší premiér Igor Matovič (48). Predišlo by sa tým zbytočným pochybnostiam o fungovaní štátnej správy, dodal Kremský. Výzva OĽaNO sa podľa neho vtedy nestretla u ministra hospodárstva s pochopením. Premiér Eduard Heger (45) povedal, že Sulíka sa na to bude pýtať. Podľa OĽaNO by Sulík mal odvolať aj ďalších ľudí zo štátnej správy, ktorí sú spriaznení so Smerom-SD.

Minister hospodárstva Richard Sulík o prípadnom odvolaní Holáka z funkcie chce diskutovať so šéfom MH Manažmentu Ľubošom Lopatkom. Predpokladá, že o tom rozhodnú "veľmi rýchlo" ešte tento týždeň. Sulík hovorí, že miera podozrení pri Holákovi musí byť dostatočne vysoká, "keďže skončil rovno za mrežami". Sulík však odmietol tvrdenia OĽaNO a podľa svojich slov si nespomína, že by ho hnutie upozorňovalo na osobu Andreja Holáka. Minister tiež pred novinármi povedal, že mu bolo od začiatku jasné, že ide o nominanta Smeru-SD, preto predpokladal problémy. Lopatka však podľa neho zvolil čisto manažérsky prístup, keď ponechal Holáka v MH Manažmente ako "korporátnu pamäť". Doplnil, že pokiaľ vyšetrovacie orgány dospejú k nejakým záverom, ministerstvo hospodárstva aj MH Manažment budú spolupracovať.

Rezort hospodárstva už reagoval, že nemá bližšie informácie k zadržaniu Andreja Holáka. Dodali, že podľa medializovaných informácií jeho zadržanie nesúvisí s jeho aktuálnou pozíciou a ani s prácou v MH Manažment. Zastával v tejto spoločnosti do septembra 2020 pozíciu predsedu predstavenstva. V spoločnosti podľa rezortu zostal, aby bola zachovaná kontinuita. MH Manažment prípad nekomentuje, chce tak urobiť až po vyjasnení situácie.

NAKA vo štvrtok uskutočnila akciu Mýtnik II, pričom obvinila šesť osôb z trestných činov legalizácie príjmu z trestnej činnosti, korupcie a machinácie pri verejnom obstarávaní i verejnej dražbe. Zadržala dve osoby, podľa medializovaných informácií má byť jedným zo zadržaných Andrej Holák. V minulosti zastával funkciu podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie či štátneho tajomníka na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Na celu situáciu na sociálnej sieti reagoval minister financií Igor Matovič a vo svojom statuse spomenul aj "mafiánskych poskokov".