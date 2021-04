Matovič svojou tlačovkou VALCUJE internet: Od humoristov to SCHYTALI Sulík aj tlmočníčka!

Minister financií Igor Matovič sa včera rozhodol povedať svoju pravdu o tom, ako to bolo s vakcínou Sputnik V. Prezradil, že zmluvu s ruskou stranou napokon nečítal, ale za "všetko" môže šéfka Štátneho ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL) Zuzana Baťová. Pri Matovičovom takmer 2-hodinovom brífingu už mala čo robiť aj tlmočníčka do posunkovej reči. O to väčšiu zábavu mal z toho internet a vychrlil množstvo vtipov, z ktorých padnete do kolien.