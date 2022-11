Minister financií opísal príbeh, ako jeho matka musel dať úplatok lekárovi, ktorý operoval jeho otca. „Mal som 22. S mamou sme stáli pred operačnou sálou neurochirurgie na Kramároch. S napätím sme čakali na výsledok operácie ocina, ktorému diagnostikovali zhubný nádor na mozgu. Išlo o čas. Zrazu vyšiel von z operačnej sály hlavný operatér, prišiel k nám a mamine povedal: Pani Matovičová, potrebujem motivovať operačný tím. Päťtisíc by to spravilo,” pripomenul udalosti spred viac ako dvadsiatich piatich rokov šéf OĽaNO.

Podľa jeho slov, keď jeho matka povedala, že nemá pri sebe také veľké peniaze, lekár chladnokrvne odpovedal: „‚Nevadí‘, počkáme.“ Peniaze následne aj odovzdali dotyčnému lekárovi, no napriek zákroku Matovičov otec o pár mesiacov zomrel. Išlo o sumu 5 000 korún a mal si ho vypýtať lekár Juraj Šteňo, ktorý bol prednostom bratislavskej neurochirurgie na Kramároch.

„Dnes som ministrom financií a pred pár týždňami som mal rokovanie so spomenutým ‚lekárom‘. Zastupoval lekársky stav, ja štát. Žalúdok sa mi obracal, ale nemohol som na sebe dať znať, že vidím pred sebou ľudský odpad. Odpad, ktorý sa pred Slovenskom tvári na elitu, a, bohužiaľ, Slovensko ho za elitu považuje. Zvládol som to, zastupoval som štát, nie syna otca so zhubným nádorom v hlave, za ktorého operáciu si bezcitný chrapúň od mamy príkladne vydieračským spôsobom vypýtal ‚motivačné‘, a kým neprišlo, ani operovať nezačal,“ nešetril kritikou Matovič.

Nadácia Zastavme korupciu následne upozornila, že sa Matovič s rovnakým príbehom zdôveril už pred desiatimi rokmi. Vtedy však tvrdil, že úplatok lekárovi dal on sám. „Pred 10 rokmi príbeh použil v rámci politického marketingu. Dnes ho v obmenenej verzii požíva v boji proti lekárom bojujúcim za lepšie podmienky v zdravotníctve,” uviedla nadácia. Tiež podotkla, že politik by bol urobil najlepšie, ak by na skutok upozornil v čase, keď ešte nebol premlčaný. „Proti drobnej korupcii v zdravotníctve sa dá bojovať jedine tak, že ak sa s ňou stretneme, ju nahlásime,“ pripomenula organizácia.

„Trápnučkí ste,“ reagoval na status nadácie Matovič. „Ako samozvaní bojovníci proti korupcii by ste si mohli aspoň zistiť, aké zákony vtedy platili – a na počudovanie by ste zistili, že v tom čase bola malá fuga v zákone, keď pýtanie si úplatku nebolo trestné,” upozornil minister financií. Tiež podotkol, že s dotyčným lekárom vraj mali aj iní ľudia podobnú skúsenosť.

V tejto súvislosti sme kontaktovali aj neurochirurga Juraja Šteňa, ktorého Matovič obvinil z brania úplatku. Povedal nám len toľko, že jeho stanovisko v tejto veci ostáva nemenné. Pred rokmi reagoval na Matovičove obvinenia slovami: „Sú to výmysly. Už riešim aj patričné právne kroky”.

