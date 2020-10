Premiér Igor Matovič a minister obrany Jaroslav Naď sa v štúdiu Denníka N stretli, aby informovali o víkendovom celoplošnom testovaní. V rozhovore prezradili, kam pôjdu na test, ale aj to, aké problémy riešia na poslednú chvíľu. Matovičovi sa podarilo opäť šokovať.

Na rozdiel od prezidentky, ktorá sa testuje pravidelne, sa Matovič dal otestovať počas celej pandémie len dvakrát. „Mne zatiaľ za 7 mesiacov nikto neponúkol, že by som sa mohol pretestovať za štátne peniaze,“povedal. Dodal, že by sa chcel dozvedieť, ako to teda je. „Z prezidentského úradu nám prišla požiadavka, aby sme im dali 1000 kusov testov,“ povedal Matovič s tým, že ich chceli na priebežné testovanie zamestnancov. „Z toho mi vychádza, že sa chcú testovať antigénovými testami,“zakončil.

Naď má podľa jeho slov viacero pozvaní na testovanie. Premýšľa, či pôjde do svojho rodného mesta, do obce v ktorej býva, mal dostať pozvanie aj od starostu bratislavskej Dúbravky.

Cez víkend počas pilotného projektu na Orave a v Bardejove pracovalo na testovaní 2063 ľudí. „Áno, ozbrojené sily museli na viacerých miestach saturovať personál tam, kde ho mali doplniť samosprávy,“povedal Naď s tým, že na víkendové testovanie sú samosprávy lepšie pripravené, môže za to viac času na prípravu.

V súčasnosti to vyzerá, že počas víkendu bude 5300 odberných miest a odberných tímov bude približne 4950. Zdravotnícky personál stále chýba, no obaja politici dúfajú, že vo štvrtok večer ho už bude dostatok. Vláda sa chce vyhnúť tomu, aby do celoplošného testovania povolali zdravotníkov nasilu.

„Hocikomu na Slovensku by som doprial, aby si to s nami vymenil a robil v akom nasadení, v akom robíme my,“povedal premiér na margo otázky, či jeho komunikácia pred verejnosťou nie je chaotická. Výčitky za jeho komunikáciu berie ako zbytočné zväčšovanie problému. Podľa neho vláda od začiatku zvažovala zatvoriť prevádzky na 9 dní. Viacerých totiž šokovala dnešná informácia, že po víkende budú mať občania s negatívnym testom opäť „slobodu“. Premiér sa priznal, že mohol pochybiť.

„Ale ja som (voľby, pozn. red.) nechcel vyhrať,“šokoval Matovič. „Ak ľudia chcú, nech tu majú Fica a Pellegriniho, skorumpovaného bastarda,“nechal sa počuť neskôr. Viackrát dokonca zopakoval, že premiérom nechce ostať.

Jaroslav Naď sa svojho straníckeho šéfa v debate zastal – prešiel si sociálne siete iných európskych lídrov a podľa neho majú taktiež chaotickú komunikáciu. „Dnes sme boli kontaktovaní z najvyšších úrovní Veľkej Británie,“povedal s tým, že na celoplošné testovanie príde ich tím, pretože podobné testovanie chcú uskutočniť aj v ich krajine. Písať mali na Naďove ministerstvo dokonca aj novinári z Japonska. Matovič zas priznal, že niektoré tlačové oddelenia nestíhajú.

Matovič chválil vojakov, podľa neho spravili v boji s koronavírusom veľkú časť práce pri trasovaní kontaktov, kontrole dodržiavania karantény či plošnom testovaní na Orave a v Bardejove.

„Kamaráti nie sme, ale rešpektujeme sa navzájom,“okomentoval Matovič svoj vzťah so Sulíkom.

Premiér očakáva boj médií s konšpiráciami, ako príklad uviedol napríklad stredajšiu tlačovú konferenciu SLK, na ktorej ich šéf „prirovnával koronavírus k chripôčke“.Matovič aj Naď sa v diskusii proti tomuto výroku viackrát vyhradili. Naďa zamrzel aj prístup prezidentky či opozície, od ktorých by očakával rozhodnú podporu v pláne celoplošného testovania.

