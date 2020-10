Aktuálna situácia, ktorá sa každým dňom zhoršuje, bola hlavnou témou v RTVS. Premiér Igor Matovič sa však nevyhol ani vysvetľovaniu jeho komunikácie a to najmä smerom k verejnosti. Dotkol sa aj interrupčného zákona, ktorý čaká na októbrovú schôdzu v Národnej rade.

Bez reprofilizácie lôžok by podľa premiéra došlo na Slovensku k vojnovej medicíne, kedy by starší ľudia boli nútení zomierať doma bez zdravotnej starostlivosti. "Nechceme to dopustiť a som presvedčný, že túto stránku veci má ministertsvo zdravotníctva určite pod kontrolou," zhodnotil Igor Matovič na margo stúpajúceho počtu nakazených a kapacít v zdravotníckych zariadeniach.



"Ak by to vyriešené nebolo, bol by som prvý, ktorý by hovoril, že minister zdravotníctva má ísť preč,"povedal bez okolkov premiér, ktorý potvrdil, že minister zdravotníctva má jeho plnú dôveru. Vyvrátil tak klebety, ktoré tvrdili, že ich vzťah začína byť výrazne naštrbený. Premiér podotkol,že kvôli korone sme vo vojne a Slovensko sa trasie v základoch. "Máme 30-násobne viac pozitívnych prípadov, ako počas prvej vlny, keď som to viedol ja,"prehlásil predseda vlády.

Pokazili sme si to všetci?

Podľa premiéra sa nám pandémia vymkla z rúk počas leta, keď sme si užívali príliš veľa slobody. "Vieme ten prípad známeho poslanca za Progresívne Slovensko, ktorý si surfoval z baru do baru v Bratislave. Koľko ľuďí nakazil? Kto to dnes vie? Takýchto ľudí, ktorí to tu na začiatku rozpálili na plné pecky, sú tu haldy," zhrnul situáciu z leta premiér, ktorý sa v tom istom období fotil na svadbe so 150 hosťami bez rúška napriek tomu, že boli v interiéri. V tomto prípade však argumentoval nízkymi číslami, ktoré boli v tom období. "Nikdy som sa nevyzúval zo zodpovednosti v lete, keď bolo 20-krát menej prípadov. Zároveň platilo nariadenie, že na foktách nemusíte mať rúško," povedal premiér s tým, že môžeme si ukazovať prstom, ale rozšírenie pandémie nezapríčinil Duch Svätý.

Premiér čelil veľkej kritike pre spôsob, akým celú situáciu s rastúcimi číslami komunikoval smerom verejnosti. Kritici reagovali aj na to, že on sám zmiernil opatrenia, ktoré odporúčala pandemická komisia. "Áno, ale ja som nepovedal, že pokazili nám to, ale že sme si to pokazili. Áno, užívali sme si viac slobody a menšiu zodpovednosť s tým spojenú. Menšia zodpovednosť však vedie k anarchii a preto som do toho vstúpil," vyslovil premiér, pričom zdôraznil, že zmierenie odporúčaní pandemickej komisie bolo až od prvého októbra a on sám seba opravil pod vplyvom stúpajúcich čísel.

Na pretras prišiel aj interrupčný zákon Anny Záborskej, ktorý sa nepodarilo uzavrieť na septembrovej parlamentnej schôdzi. Vďaka obštrukcii Janky Bittó Cigánikovej sa hlasovanie o legislatívnej zmene zákona presunulo až na októbrovú schôdzu, ktorá sa bude konať od 20. októbra. Podľa premiéra Bittó Cigániková zo SaS diskusiu o interrupciách vulgarizovala. Pravdou je, že návrh Záborskej prišiel tajne podporiť do Národnej rady aj on.

Premiér naďalej trvá na finančnom odškodnení umeleckej obce a športovcov. Odpor pritom naberá na obrátkach a je zrejmé, že najviac postihnuté oblasti ešte nepovedali svoje posledné slovo.

