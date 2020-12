Premiér Igor Matovič (47) chce, aby sa už v pondelok do niektorých škôl vrátili deti. Celú záležitosť sa podľa vlastných slov rozhodol vziať do vlastných rúk.

Premiér SR Igor Matovič preberá pilotné testovanie žiakov na ochorenie COVID-19 do vlastných rúk. Tvrdí, že už nechce počúvať výhovorky zo strany ministerstva školstva, keďže vidí ochotu niektorých riaditeľov škôl, starostov i primátorov zapojiť sa do testovania. Avizuje, že v pondelok (7. 12.) by sa niektoré školy na Slovensku mohli otvoriť. Priznal, že jedna zo škôl, ktorá sa do pilotného testovania zapojí, bude aj súkromná škola, kde chodia jeho dcéry.

Matovič sa vyjadril aj k prípadnému sprísňovaniu opatrení. "Máme dve možnosti, buď plošné testovanie alebo lockdown,“ uviedol. Matovič zároveň naznačil, že prípadné plošné testovanie nemôže byť dobrovoľné. „Som zástancom plošného testovania, pretože sme videli výsledky,“ dodal. Všetky informácie budeme aktualizovať...