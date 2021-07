Matovič na rovinu: Úprimné slová o TVRDOM boji za vakcínu Sputnik. Naozaj to stálo za to?

Dovoz ruskej vakcíny Sputnik V a snaha zaviesť očkovanie touto očkovacou látkou mali význam. Povedal to expremiér a minister financií SR Igor Matovič (OĽANO) v diskusnej relácii televízie TA3 V politike. "Určite to stálo za to," zdôraznil.