V koalícii to vrie a zdá sa, že samotný premiér naďalej prilieva olej do ohňa! Na sociálnej sieti totiž zverejnil príspevok, v ktorom sa prihovára svojim koaličným kolegom.

"Včera neskoro večer som dostal od výrobcu vakcíny Sputnik V oficiálnu ponuku, že v situácii, keď má byť ich vakcína na Slovensku predmetom takej nenávisti, že koaliční partneri hrozia až rozpadom vlády, sú ochotní ešte dnes zrušiť celú zmluvu na zabezpečenie 2 000 000 vakcín," napísal Matovič. Výrobca mal dokonca prisľúbiť, že so zrušenou objednávkou neprídu žiadne sankcie pre Slovensko.

Ako je pre premiéra zvykom, v statuse poslal nepríjemný odkaz aj koaličným partnerom. "Osobne ich plne chápem, ak by som bol na ich mieste, tiež by mi bolo nepríjemné, ak by môj liek, ktorý zachraňuje životy, niekto zneužíval na politické zápasy," odkázal im nepriamo.

Poitických kolegov z koalície zároveň Matovič vyzval na spoluprácu: "Tak poprosím kolegov, nech sa rýchlo (ešte dnes) vyjadria a nezávislé médiá, nech umožnia svojim čitateľom tiež vyjadriť názor."

Premiér zároveň vyjadril aj svoj názor na prípadné zrušenie objednávky. Ten nájdete v galérii.

K trúfalému statusu premiéra sa vyjadril aj politológ Radoslav Štefančík. "Je úplne jedno, či Igor Matovič vráti alebo nevráti vakcíny späť do Ruska. Svojim postojom ale naznačil, že nechápe, o čom celá táto koaličná kríza je. Že nie je o ruských vakcínach a geopolitickom smerovaní Slovenska, ale o jeho štýle komunikácie a rozhodovania. Igor Matovič si musí uvedomiť, že SaS a Za ľudí nie sú špinavé handry, ktoré sú len na vymývanie špiny, ale že ide o rovnocenných koaličných partnerov a ich názory je potrebné brať ako relevantné. A pokiaľ s niečím zásadne nesúhlasia, má to brať ako dôležitú informáciu a nie hľadať spôsoby, ako svoje, často nezmyselné ciele, za každú cenu dosiahnuť, aj za cenu, že svojich partnerov obíde," povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ.