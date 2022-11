Matovič odborárom navrhol stabilizačný príspevok pre zdravotníkov, ktorí ostanú v nemocnici aj od 1. decembra. V preklade to znamená, že by každý z lekárov dostal jednorazovo 10-tisíc eur. Atestovaní lekári by získali za každý odpracovaný rok ďalších tisíc eur, pričom by sa rátalo maximálne 20 rokov. Sestry, sanitári a pôrodné asistentky by si prišli na 5-tisíc eur. Zdravotníci by museli podpísať, že v nemocnici odpracujú nasledujúce tri roky. „Ak si zdravotník z troch rokov odrobí len rok a rozhodne sa ísť preč, vráti dve tretiny príspevku, ale jednu tretinu si necháva,“ povedal Matovič s tým, že celkovo má ísť na tento účel 400 miliónov eur.

Reakcia odborárov na seba nedala dlho čakať a ponuku odmietli. „Desaťtisícové šeky neriešia problémy nemocníc. Potrebujeme nastaviť systém odmeňovania tak, aby to prilákalo medikov a českých lekárov so skúsenosťami,“ povedal Visolajský s tým, že 40 miliónov eur, ktoré chceli lekári, sa nenašli a zrazu Matovič objavil stámilióny. Odborári dementovali aj vyjadrenie šéfa OĽaNO, že na posledné rokovanie prišli s novými požiadavkami. „Oceňujem konštruktívny prístup ministerstva zdravotníctva. Obe strany spravili míľové kroky, aby sme našli kompromis, preto sme prekvapení z Matovičovho vyjadrenia, ktorý akoby to hodil do koša,“ dodal šéf odborárov.

Lengvarský prezradil, že sa jeho rezort s odborármi okrem platov dohodol na všetkých ďalších požiadavkách. „Riešenia, ktoré sú tam navrhnuté, sú prijateľné pre obe strany. V prvých siedmich bodoch nič nebráni tomu, aby bolo memorandum podpísané,“ povedal Lengvarský. Rokovania by mali pokračovať dnes na ministerstve spravodlivosti. Ďalšie stretnutie medzi odborármi a zástupcami ministerstva sa má konať v pondelok. Šéf rezortu zdravotníctva prezradil, že napriek tomu komunikuje s krajskými krízovými štábmi a má pripravený list nemocniciam: „Začnú konať tak, ako keby k výpovediam došlo.“

Kritickú situáciu najnovšie ohlásila aj Univerzitná nemocnica v Bratislave, v ktorej dalo výpovede 470 zdravotníkov. Ak sa vláda napriek všetkému do 1. decembra s odborármi nedohodne, vyhlási núdzový stav. Nikoho vraj nebudú nútiť, aby išiel pracovať do inej nemocnice alebo na iné oddelenie. Núdzovým stavom chcú zabezpečiť iba záchranky. „Dúfam, že budem pracovať v našej nemocnici. Stačí si však otvoriť české ponuky. V mojej kvalifikácii by som mohol ísť robiť primára a zarobil by som v prepočte šesťtisíc eur,“ povedal gynekológ Nemocnice akademika L. Dérera s 32-ročnou praxou Roman Procházka.

