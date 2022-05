"Zjednodušene sa to bude dať komunikovať - 50 eur prídavok na dieťa, 50 eur služby deťom. Na to budú mať nárok všetky deti, bez ohľadu na to, či rodičia pracujú alebo nie. Navyše, keď rodič pracuje, má 50 daňový bonus, a keď má dieťa do 15 rokov, ďalších 50 eur navyše," priblížil Matovič v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Dohodli sa na tom podľa neho tri koaličné strany bez SaS a sú pripravené schváliť to v parlamente aj s podporou opozície.

SaS podporuje protiinflačné opatrenia aj pomoc rodinám, ale je zásadne proti zvyšovaniu daní, zopakoval v diskusii predseda finančného výboru parlamentu Marián Viskupič. Priblížil napríklad návrh na zvýšenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. "Jeho sadzba je dnes približne 4,2 %. Návrh hovorí o 12 %, teda 1 % mesačne dodatočného zdanenia zisku pre tieto veľké firmy, ktorým sa darí fungovať," vyčíslil.

Upozornil, že veľké firmy majú schopnosť zarábať, ale aj schopnosť optimalizovať svoje dane a budú to robiť tým viac, čím ich daňová povinnosť bude vyššia. "Na zvýšenie daní sa ľudia vždy vyzbierajú, často práve tí chudobnejší," predpokladá Viskupič.

Matovič pripomenul, že bežné firmy, ktorých je na Slovensku okolo 200.000, budú platiť rovnako ako doteraz 21 % daň z príjmu. Iba necelá stovka tých mimoriadne bohatých, ktoré majú obmedzenú konkurenciu, by platili 33 %. "Čo by sa im stalo? Nič, ale mohli by sme pomôcť rodinám," zdôraznil minister financií.

Rovnako nesúhlasí s kritikou vysokých výpadkov príjmov, ktoré by zvýšenie daňového bonusu spôsobilo samosprávam. "Pre mňa sú omnoho lepšie uložené peniaze v peňaženke rodiny, ako v kasičke primátora," vyhlásil Matovič. Nesúhlasí s tvrdením, že samosprávy prídu o príjmy. Ich nárast akurát v nasledujúcich rokoch nebude taký prudký, aký bol doteraz.

"Myslíte si, že primátor tie peniaze kradne? Obce sú najbližšie ľuďom, robia služby pre ľudí. Bude im to chýbať," reagoval Viskupič. Predpokladá, že už čoskoro sa bude riešiť, ako vykryť výpadok 600 miliónov eur, ktoré budú samosprávam chýbať. Okrem iného budú podľa neho musieť zvyšovať rôzne miestne dane.