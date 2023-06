Podmienky hnutia OĽANO a priatelia pre premiéra Ľudovíta Ódora (46) na prípadnú podporu jeho vlády slúžia na zviditeľnenie sa pred voľbami a sú nesplniteľné. V nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza to povedal nezaradený poslanec Erik Tomáš pôsobiaci v Hlase.

Ľudovít Ódor: Dostanú ministri úradníckej vlády odstupné?

Podobne to vidí aj poslanec Juraj Krúpa, ktorý OĽaNO počas relácie podrobil viacnásobnej kritike. "OĽaNO nás stále naháňa do parlamentu, aby sme išli hlasovať za nejaké ich návrhy, ktoré majú totálne rozbiť bank. Tvrdia, že my nechceme ísť do práce a oni sa v parlamente chcú krvopotne snažiť pomôcť ľuďom," rozohnil sa Krúpa.

"Bolo by lepšie keby si do svojich robotných dlaní napľuli, zobrali krompáč a šli robiť niečo užitočné, pretože to čo tu hrozí je ruinovanie štátneho rozpočtu, ako takého," skonštatoval so slovami, že OĽaNO sa vraj iba snaží zachrániť si vlastný krk.



Juraj Krúpa Zdroj: Jakub Kotian

Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš na margo podpory pre úradníkov reagoval, že každý má právo povedať, za akých okolností je ochotný podporiť vládu. Odmenu 500 eur za účasť vo voľbách považuje Tomáš za nesplniteľnú chiméru. "OĽANO si chce zachrániť zadok vo voľbách," vyhlásil.

Krúpa označil tento postup za klasické OĽANO. Dodal, že hnutiu už nikto neuverí protikorupčný boj, pretože sa napríklad nevyjadrili k podozreniam okolo Sme rodina. "Preto si myslia, že s 200 eurami pre dieťa vyhrajú voľby," povedal..

Šipoš povedal, že Ódor sa musí snažiť rokovať, aby získal podporu. "Od začiatku sme hovorili, že nebudeme zarezávať túto vládu, ale že ani nebudeme dávať 'bianco' šek," ozrejmil. Stretnutie s premiérom označil za konštruktívne. Hnutie OĽANO a priatelia žiada za podporu vyslovenia dôvery vláde zachovanie príspevku 200 eur na dieťa a presadenie odmeny 500 eur za účasť v septembrových voľbách formou skráteného legislatívneho konania.

Michal Šipoš a Igor Matovič Zdroj: fb Igora Matoviča

Krúpa aj Tomáš si myslia, že vláda Ódora nezíska v parlamente dôveru. Šipoš verí, že vláda dostane dôveru, ak sa Ódorovi podarí splniť ich podmienky. Tomáš dodal, že Hlas-SD od začiatku deklaroval nepodporu úradníckej vláde, keďže neprešla voľbami.

Šipoš hovorí, že SaS "vyblokovala" niektoré nominácie v úradníckej vláde. Krúpa spomenul, že boli diskusie, z ktorých vyplynuli zmeny na postoch vo vláde. Tvrdí však, že ešte predtým, ako boli známe nominácie na ministrov, SaS deklarovala podporu úradníckej vláde. Zároveň ozrejmil, že poslanec za SaS Michal Luciak dostal ponuku na vedúceho Úradu vlády SR priamo od Ódora.



Na snímke zľava poslanci Národnej rady SR (NRSR) Erik Tomáš (Nezaradený) a Ján Richter (SMER-SD) Zdroj: Jaroslav Novák

Za zmienku stojí aj fakt, že hoci líder hlasu Peter Pellegrini zo spolupráce mimoparlamentnú stranu Republika výlučil, podpredseda strany Tomáš zopakoval, že platí uznesenie predsedníctva strany v rámci ktorého zo spolupráce vylúčili ĽS NS a OĽaNO. "Toto stále platí a na tom sa nič nezmenilo," povedal. "Moja politická skúsenosť hovorí o tom, že voliči rozhodujú nie len o počte mandátov pre jednotlivé strany, ale aj o tom, akú koalíciu si budú želať," dodal.