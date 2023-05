Do volieb pôjde Matovičovo hnutie opäť aj s hnutím NOVA. Informovali o tom Matovič a predseda hnutia NOVA Gábor Grendel na piatkovej tlačovej konferencii. "Ideme spoločne ďalej s hnutím NOVA," uviedol Matovič s tým, že ide o partnerskú spoluprácu. Vyzdvihol pritom nielen spoluprácu s Grendelom či Annou Andrejuvovou, ale aj s bývalým štátnym tajomníkom rezortu financií Marcelom Klimekom. "Do volieb musíme spojiť všetky sily," zdôraznil a upozornil na hrozbu prepadávania hlasov demokratických voličov v septembrových voľbách.

Igor Matovič Zdroj: Jakub Kotian

Grendel skonštatoval, že vďaka voľbám v roku 2020 boli zvolení do kľúčových funkcií v prokuratúre a polícii čestní ľudia, rozviazali sa ruky orgánom činným v trestnom konaní. "V hnutí NOVA nezabúdame na to, že pred voľbami v roku 2020 to vôbec také samozrejmé nebolo. Práve návrat mafiánskych praktík bude v stávke v predčasných voľbách v roku 2023," povedal. Skonštatoval tiež, že mnohí si to možno neuvedomujú a podceňujú to vzhľadom na aktuálne témy ako vojna, inflácia či energetická kríza. "Zodpovední politici musia vidieť aj o krok dopredu, pozerať sa do budúcnosti," dodal.

Matovič priblížil aj ostatné platformy, ktoré zahrnuli do svojho názvu. Šancu chcú dať podľa jeho slov naďalej aj nezávislým kandidátom. Slobodní a zodpovední má byť platforma umiernených liberálov, ktorí už pôsobia v poslaneckom klube hnutia, ale aj pre nové osobnosti, ktoré ešte predstavia. Zvyšné dve platformy patria rómskej komunite Pačivale Roma a maďarskej komunite Magyar Szívek.

Na otázku o rokovaniach s inými stranami odpovedal, že ešte môžu pribudnúť do spolupráce ďalšie subjekty. Nevylúčil pritom ani ďalšiu zmenu názvu. Otvorený je aj prípadnej volebnej koalícii. Ďalej rokujú obyčajní ľudia aj so stranami Za ľudí a Kresťanská únia. Matovič tiež dodal, že nerokujú s SMK a Alianciou. Komunikoval však s predsedom Aliancie o tom, ako to u nich vyzerá a či pôjdu do volieb samostatne.

