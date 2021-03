"V čase, keď je pre všetky krajiny Európskej únie pochopiteľne veľmi citlivé ponúknuť vlastné vakcíny iným krajinám, hoci ich niekde inde pre zlú situáciu môžu potrebovať viac, o to väčšie je toto gesto a o to väčšia je naša vďaka francúzskej vláde," uviedol Matovič na sociálnej sieti.

Pripomína aj to, že Francúzsko sa aktívne zasadilo o to, aby Slovensko prostredníctvom EÚ dostalo SOS dávku 100.000 vakcín od Pfizer/BioNTech. "V čase, keď je pre všetky krajiny EÚ pochopiteľne veľmi citlivé ponúknuť vlastné vakcíny inde, aj keď ich niekde inde pre zlú situáciu môžu potrebovať viac, o to väčšie je toto gesto a o to väčšia je naša vďaka francúzskej vláde," píše premiér na facebooku. Celé znenie statusu nájdete v galérii. <<