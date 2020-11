Od premiéra Igora Matoviča to opäť schytal minister hospodárstva Richard Sulík! Počas príchodu na rokovanie pandemickej komisie si neodpustil štipľavé poznámky na jeho adresu. V súvislosti s ním sa dokonca skloňovalo aj slovo odvolávanie. Aké má teda šéf vlády plány?

Matovič prišiel na pandemickú komisiu s nápadom, ako pomôcť niektorým prevádzkam. "Dal som návrh, aby sme mohli otvoriť aspoň tie prevádzky, kde je minimálne riziko šírenia vírusu,"povedal Matovič s tým, že ide o kiná, divadlá či kostoly. Schváliť to však musia aj odborníci.

Ostatné prevádzky vátane škôl sú podľa premiéra v "Sulíkovej pasci",podľa jeho slov totiž svojimi argumentami blokuje ich otváranie, a tak jedinou možnosťou, ako znížiť kĺzavý median pod 500, čo je podmienkou na masívne otváranie prevádzok, je podľa Matoviča len tvrdý lockdown. Pôvodný plán práve kvôli šéfovi hospodárstva zavrhol. "No ako ja presvedčím ľudí o komunitnom testovaní, keď kľúčový koaličný partner povie, že je to hlúposť? Ja nemôžem c*kať proti vetru,"povedal Matovič.

Igor Matovič a Richard Sulík v čase pred parlamentnými voľbami, keď boli ešte veľkými kamarátmi. Zdroj: facebook R.S.

"Keďže nebude celoslovenské pretestovanie, nemôžu sa otvárať ani školy. Mňa to mrzí, doplatia na to rodičia aj deti,"vysvetlil. Na margo Sulíkových argumentov šéf vlády zrušil aj plánované stretnutie so zástupcami zatvorených prevádzok, aj keď s plošným testovaním súhlasili. "Nech sa páči, reštiky nech teraz píšu Sulíkovi,"dodal.

"Toto robil Sulík Radičovej opakovane. Mala z toho depky, nakoniec to rozbil. Pevne verím, že teraz nechce rozbiť vládu,"vyjadril sa. Premiér však v konflikte nevidí svoj podiel viny. Aby toho nemobolo málo, Matovič zverejnil aj nahnevaný status, v ktorom Sulíkovi vyčíta mnohé veci.