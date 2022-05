Minister financií SR Igor Matovič (48) by súčasného ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského (52) navrhol odvolať z funkcie. Ako uviedol po stredajšom rokovaní vlády, Lengvarský je vzhľadom na obrovské zlyhania zrelý na výmenu!

Matoviča mrzí, že ministerstvo zdravotníctva otáľa s realizáciou plánu obnovy v časti výstavby nových nemocníc a ich rekonštrukcie. "Pred rokom bol plán obnovy schválený, dodnes nie je nič zrealizované. Pripomína mi to veľmi podobný scenár, keď sme v septembri 2020 schválili na vláde materiál vo výške 575 miliónov eur na oddlženie nemocníc," povedal šéf rezortu financií. Ministerstvo zdravotníctva sa podľa jeho slov na to "vykašlalo, nič nerobilo a dodnes tieto zdravotnícke zariadenia nie sú oddlžené." Bol by rád, keby minister zdravotníctva začal konať.

VIDEO Minister Lengvarský vyzýva rodičov: Dajte zaočkovať svoje deti!

Vymeniť Lengvarského za exministra Mareka Krajčího by sa podľa Matoviča už zrejme nedalo vzhľadom na nezhody v koalícii. Zároveň si myslí, že je to úloha premiéra. Priznal, že premiérovi už párkrát naznačil, aby Lengvarského z funkcie odvolal. Matovič zároveň poprel, že by bol Krajčí jeho poradcom.

Poslanec parlamentu Richard Raši (nezaradený) v utorok (3. 5.) poukázal na to, že napriek zmene ministra zdravotníctva sa v rezorte nič neudialo a naďalej ho riadia rovnakí ľudia. "Ľudia na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR verejne hovoria, že bez ohľadu na to, čo ministerstvo robí, aj tak o tom rozhoduje Krajčí s Hegerom a Matovičom," uviedol Raši.

O tom, že pri výbere nemocníc, ktoré sa postavia za peniaze z plánu obnovy, má slovo aj exminister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO), hovorila v nedávnom rozhovore pre Denník N aj Martina Antošová, ktorá pripravuje výstavbu nemocnice v Martine. Podľa nej radí ministrovi financií a lídrovi OĽANO Igorovi Matovičovi. Priblížila, že jej viaceré zdroje naznačili, že o projektoch môže rozhodovať aj poradkyňa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) pre zdravotníctvo Helena Hlubocká, ktorá pôsobila ako Krajčího asistentka.