Strane Igora Matoviča sa u Rómov nesmierne darilo. V niektorých komunitách získali aj vyše 90 % hlasov! Takáto koordinovaná účasť prekvapila aj starostov samotných obcí. „Bolo aj pre mňa prekvapením, ako organizovaní boli voliči z rómskej osady. A ak hovoríme o 89 percentách odovzdaných hlasov pre jeden politický subjekt, tiež odtiaľ plynie veľa otázok a nie sú známe odpovede,“ vyjadril sa v reportáži TV Markíza starosta Veľkej Lomnice Peter Duda.

Miestni Rómovia tvrdia, že im nejde o Matovičových 500 €. Našli sa však aj takí, ktorí sa už nevedia dočkať. „Spokojná som, že dostanem toľko peňazí,“ povedala Rómka. „Tak pravdaže, že čakáme na tých 500,“ priznala sa ďalšia. Politickým subjektom, ktoré prekonali hranicu 3 %, cinknú na bankových účtoch slušné odmeny. OĽaNO si za tieto voľby prilepší o 9,4 milióna eur. V minulých voľbách takisto získali finančný príspevok v podstatne vo viacmiliónovom objeme. Rozhodne majú z čoho rozdávať.

Strana rázne odmieta akékoľvek obvinenia z kupovania hlasov. Bývalý rómsky splnomocnenec Peter Pollák st. z OĽaNO tvrdí, že finančná odmena za účasť vo voľbách nebola nikdy stredobodom ich predvolebných výjazdov v osadách. „Nič také v osadách sme výrazným spôsobom neprezentovali,“ povedal v reakcii pre Plus JEDEN DEŇ. Veľká časť rómskej populácie však volila OĽaNO práve v domnení, že si ich peňaženky prilepšia. Na otázku, ako plánujú uspokojiť ich požiadavky, reagoval skratovo. Nášho redaktora dokonca obvinil z rasizmu. V závere rozhovoru s naším denníkom podotkol, že odmena sa bude rozdávať iba v prípade, ak strana bude vo vládnej koalícii.

Polláka neznepokojuje ani vyšetrovanie volebnej korupcie. Pevne verí, že prokurátor potvrdí naratív strany. Inak to vníma Dag Daniš z denníka Štandard. V komentári prízvukuje, že nasadenie OĽaNO v osadách bolo nezvyčajne intenzívne. O rómske hlasy sa pritom uchádzali aj viaceré iné strany. Podľa Daniša získalo OĽaNO u Rómov také čísla, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani severokórejský vodca Kim Čong-un. „Matovič neponúkal nijaké sociálne opatrenia. Jeho ľudia priamo v osadách sľubovali Rómom výplatu 500-eurovej hotovosti za to, že pôjdu v sobotu voliť. Matovič to vraj po voľbách presadí. A zabralo to. Niekde až na 99 percent,“ komentuje Daniš.

Ani politológovi Miroslavovi Řádekovi sa nezvyčajný úspech OĽaNO nepozdáva. Matoviča označil za dedičného rómskeho kráľa. Dodáva, že iba polícia môže teraz definitívne zistiť, či naozaj išlo o priamu korupciu, alebo či matovičovci zlákali často negramotných Rómov na vidinu ľahkej a rýchlej odmeny. „Teda žiadne pouličné bitky, Fiatky ani raptor. Ale najúbohejší rómski osadníci boli tí, ktorí zachránili OĽaNO na čele s Igorom Matovičom v slovenskom parlamente,“ uzatvára Řádek.