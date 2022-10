Mladý útočník sa v stredu večer vybral v Bratislave k podniku s názvom Tepláreň, kde po niekoľkých minútach čakania spustil streľbu na ľudí. Následkom tohto zbesilého vyčíňania bola smrť dvoch mladých mužov. Postrelil aj miestnu čašníčku, ktorá skončila so zraneniami v nemocnici a následne sa rozbehol preč. Po skutku ešte komunikoval cez svoj účet na sociálnej sieti Twitter.

Polícia po ňom pátrala po celej Bratislave, až ho napokon na druhý deň ráno našla mŕtveho v húštine. Následne sa k tragédii na sociálnych sieťach začali vyjadrovať aj naši politici. Od prezidentky, cez predstaviteľov vlády až po poslancov parlamentu.

Je však dlhodobo známe, že množstvo z verejne činných osôb roky útočí na sexuálne menšiny na Slovensku. Urážajú, chcú ich kastrovať či odopierať ich práva. Pozreli sme sa preto na výroky vybraných politikov z minulosti.

Niekoľko rokov riadil chod tejto krajiny politický subjekt Smer-SD na čele s Robertom Ficom. Strana sa však počas jej vládnutia nešla záujmom o sexuálne menšiny roztrhnúť: „Smer-SD má tiež svojich oponentov v medzinárodnej ľavici, lebo nepovažujeme témy ako LGBTI za prioritné pre Slovensko.“ V strane neboli naklonení ani možnosti adopcie detí homosexuálnymi pármi.

Urážlivo sa na ich adresu vyjadril aj samotný predseda a bývalý premiér Robert Fico: „Ja si neželám, aby tu chodili ľudia, ktorí budú tvrdiť, že sú ženy a budú mať medzi nohami 20-centimetrového pinďúra.“

Veľmi tvrdo voči príslušníkom LGBTI komunity vystupoval aj súčasný predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Ten pravidelne písal svoje úvahy na Facebooku, a my z nich vyberáme: „Tá vaša agenda materskej strany LGBTI, registrované partnerstvá, drogy, imigranti a hlavne to vaše spyšnené pohŕdanie každého naokolo mimo vás samotných, vás bude stáť jedného dňa veľmi vysokú cenu. Bude to pád! Lebo pýcha vždy predchádza pád.“ Kollár sa svojho času vyjadril aj k tomu, v akej vláde by nechcel nikdy pôsobiť: „Nikdy nebudeme vo vláde, ktorá bude chcieť registrované partnerstvá homosexuálov a adopciu detí.“

Nesnažil sa ani o náznak žiadnej tolerancie: „Dúhový pochod! Tolerancia k tomuto? Nikdy! Oni patria do ústavu a nie na ulicu! Vždy to boli úchyláci a nemali tú diagnózu nikdy vylúčiť. Teraz sa máme na nich pozerať ako na zdravé jedince kvôli tolerancii? Nikdy nebudem k tomuto tolerantný.“

Podobní kritici sa nachádzajú aj v tábore hnutia OĽaNO. Jeho predseda Igor Matovič sa kriticky k LGBTI vyjadroval viackrát: „Pellegriniho kamarát, bu*erant pos*atý, má zlaté tehly...“ Ani on nie je za povolenie adopcií: „Oveľa lepšie bude dieťaťu, ak bude v detskom domove, ako sa má pozerať na prerobenú mamu a otca. Bude úplne mešuge,“ vyslovil sa svojho času Matovič na adresu bývalého šéfa Štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru.

Málo známa, no na Facebooku veľmi aktívna členka hnutia OĽaNO Mária Beňová po streľbe v Bratislave dokonca napísala: „Syn vraj nesúhlasil s pedofíliou, liberálnym riadením sveta. Otec mu však nepovedal B – násilím to nejde.“

Politikov, ktorí proti LGBTI dlhodobo „bojujú“, nájdeme aj v subjekte Kresťanská únia. Najznámejšia tvár Anna Záborská kedysi počas svojho pôsobenia v europarlamente povedala: „Žiadam poslancov a ďalších predstaviteľov Európy, aby neprekračovali právomoci európskych zmlúv, aby netlačili štáty k podpore potratov či pseudoľudských práv pre LGBTI, aby nemíňali naše peniaze na vnucovanie týchto ideológií, ktoré polarizujú a rozbíjajú Európsku úniu.“

Rovnako kritická bola aj na domácej pôde: „Musíme sa postaviť nepriateľom, ktorí ohrozujú samotnú podstatu toho, čo znamená byť človekom.“ Rovnaký názor zdieľa aj jej kolega z Kresťanskej únie Richard Vašečka: „Na nažívanie muža s mužom a ženy so ženou hrdí byť nemôžu. To nie je pride (hrdosť), ale shame (hanba).“

Zo súčasných poslancov parlamentu vyberáme aj výrok Štefana Kuffu (nezaradený). „Lepšie by ti bolo, keby ti zavesili mlynský kameň na krk a hodili ťa do vody,“ hovoril Kuffa o homosexuálnom vzťahu medzi dvoma ľuďmi.“ Bojom voči LGBTI na seba v poslednom období upozornil aj György Gyimesi (OĽaNO): „Ústava chráni manželstvo ako zväzok muža a ženy, pričom LGBTI skupina to popiera, a preto by dúhové vlajky nemali byť na štátnych budovách.“

Ohľadom dopadov negatívnych výrokov politikov na adresu LGBTI komunity sme sa spýtali sociologičky a poradkyni prezidentky Oľgy Gyarfášovej: „Určite áno. A roky už na to upozorňuje odborná komunita, mimovládny sektor, novinári a časť politikov. Politici svojimi výrokmi vymedzujú verejný priestor, vysielajú signál, kam až sa dá nenávistnými výrokmi a dehumanizáciou ľudí, len preto, že sú nejakým spôsob iní, zájsť. Ich zodpovednosť je v tomto smere zásadná a mali by si to konečne uvedomiť. A ako už bolo viackrát povedané - násilie začína slovami a môže končiť streľbou,“ vysvetlila Gyarfášová.

