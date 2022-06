Prieskum agentúry AKO pre TV JOJ hovorí veľavravne. Na otázku „Ako hodnotíte celkové pôsobenie Matoviča v slovenskej politike?“ odpovedalo iba 1,5 % úplne pozitívne! Skôr pozitívne vníma šéfa OĽANO 9,1 % opýtaných. Omnoho vyššie čísla svietia pri iných odpovediach. Skôr negatívne vníma Matovičove pôsobenie v politike 28,2 % populácie a až 53,8 % odpovedalo úplne negatívne. Zvyšok respondentov nechcel alebo nevedel odpovedať.

„Novinári sú schopní vybrať si jedného človeka a zhadzovať na neho všetky viny. Novinárska obec útočí proti mne, lebo to cítim prorodinne,“ povedal Matovič o sebe s tým, že keď mu 88 % ľudí podľa prieskumu neverí, tak je to dôsledok toho, ako ho prezentujú novinári. Podľa prieskumu AKO hodnotí Matovičove pôsobenie v politike negatívne až 55 % voličov OĽANO!

Nie práve najlepšie to vyzerá aj s preferenciami OĽANO, ktorá by vo voľbách podľa prieskumu AKO získala iba 8,5 %, čo je oproti 25,02 % ktoré získalo Matovičovo hnutie vo voľbách prepad o dve tretiny. Ak by sa konali voľby teraz, vyhral by ich Hlas s 20,2 percentami. Za ním by nasledoval Smer s 14,8 %, SaS so 14,3 % a PS 9,9 %. OĽANO by skončilo piate. Do parlamentu by sa dostalo ešte KDH (7,3 %), Sme rodina (5,7 %) a Republika (5,2 %). Za bránami parlamentu by zostalo SNS (4,2 %), Za ľudí (2,2 %) Maďarské fórum (1,9 %), Aliancia (1,9 %), Dobrá voľba a umiernení (1,8 %) a aj ĽSNS (1,8 %).