Kauza okolo inkriminovanej fotky Cigánikovej sa zamotala zrejme viac, ako si jej aktéri spočiatku mysleli. Autorom záberu je poslanec Jozef Pročko, ktorý poslankyňu odfotil pri tom, ako sa v ultrakrátkych šatách v podrepe baví s nezaradeným poslancom mimoparlamentnej Republiky Miroslavom Urbanom.

Matovič a jeho kolegovia konšpirovali o debate Cigánikovej s nezaradeným poslancom Urbanom. Zdroj: facebook

Sexi minišaty však boli tým posledným, na čo sa Pročko pri fotografii zameral. „O čom rokuje JBC s fašistami? S fašistami sa nerokuje. Tak nám to saskári kážu. Janka môže. Stačí si čupnúť a nevidieť ťa," napísal k fotke exmoderátor.

Záber vzápätí zdieľal aj poslanec Milan Kuriak a včera ráno aj samotný odvolávaný minister Matovič. Ten pri komentári pod fotku mierne uletel a napísal: „Podstata dňa v jednom obrázku. Janka Penta Cigániková v družnej debate s fašistami od Mazureka," napísal, pričom menom „Penta Cigániková" ju nazval už opakovane.

Liberálka na Matovičov status okamžite zareagovala. „Toto je presne dôvod, prečo je Matovič nebezpečný. Je to svinstvo, pretože pán doktor Urban podal pozmeňujúci návrh na zvýšenie koeficientu platov špecialistov. Ja som si to prečítala a išla za ním," vysvetlila, čo sa dialo na fotke. „Obhajovala som rozpočet," doplnila.

Vzápätí však dodala, že od Matoviča ide o poriadne pokrytectvo, pretože on sám je poistený v zdravotnej poisťovni Dôvera, ktorá patrí do portfólia finančnej skupiny Penta. Túto informáciu sme sa snažili overiť priamo v poisťovni. „Rešpektujeme ochranu osobných údajov, preto bez súhlasu ktoréhokoľvek nášho poistenca alebo ktorejkoľvek našej poistenky nemôžeme informovať," odpísal nám Branislav Cehlárik, manažér odboru PR poisťovne Dôvera.

K poisteniu sa však napokon počas svojho plamenného prejavu včera ráno v pléne NR SR vyjadril samotný Igor Matovič.

Denník Plus JEDEN DEŇ a portál www.pluska.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré, rovnako ako zdravotná poisťovňa Dôvera, patrí do portfólia skupiny Penta Investments.