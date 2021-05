Expremiér a minister financií Igor Matovič sa vybral na zahraničnú cestu do USA. V Pittsburgu bude rokovať s najvyšším vedením oceliarskeho koncernu U. S. Steel o budúcnosti železiarní. Ako sme si už u bývalého predsedu parlamentu zvykli, svojou cestou sa pochválil aj na sociálnej sieti. Kritika ľudí však na seba nedala dlho čakať a poriadne mu naložili!

Do zahraničia odletel na pozvanie U. S. Steelu! K svojej fotke, kde stál pred lietadlom, napísal: „Dnes a zajtra rokuje náš tím z ministerstva financií v Pittsburgu s vedením U. S. Steel corporation … verím, že o skvelej budúcnosti ich závodu na východnom Slovensku. Po rokovaniach s predstaviteľmi U. S. Steelu, ktoré som viedol ako premiér, dnes ich budem za slovenskú stranu viesť ako minister financií." Podľa informácií by súčasťou rokovania v USA mali byť témy ako zníženie emisií skleníkových plynov, prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku a týkať by sa mal aj Plánu obnovy a odolnosti Slovenska.

Za svoje zahraničné cesty si Matovič v minulosti vyslúžil vlnu kritiky odborníkov, poslancov, ale aj obyčajných ľudí a nebolo to inak ani tentoraz. Avšak nekritizovali jeho zahraničnú cestu alebo obídenie diplomatických protokolov, ale ostro sa pustili do jeho oblečenia. Aké komentáre si Matovič vyslúžil, nájdete v galérii.